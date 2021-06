Кто такой Холт МакКэллани: звезда "Гнева человеческого" и будущего экшена "Ледовый дрифт"

Самым громким фильмом в украинских кинотеатрах после очередного локдауна стал новый триллер Гая Ричи "Гнев человеческий", который собрал уже более 35 миллионо гривен в отечественном прокате и открыл сезон летних блокбастеров. Главного героя сыграл Джейсон Стэтхэм, а вот один из ключевых второстепенных образов – американский актер Холт МакКэллани.

С 1 июля в кинотеатрах стартует новый экшен – "Ледовый дрифт", в котором главная партия отошла Лиаму Нисону, под аккомпанемент МакКэллани и Лоуренсу Фишборну, поэтому Volga Ukraine решила выяснить, кто такой Холт МакКэллани, с которым сейчас работают лучшие режиссеры и актеры, как он попал в актерский состав "Гнева человеческого" и чем ему понравился сценарий "Ледового дрифта".

К теме О мастерстве Гая Ричи и самоироничном Стейтеме: эксклюзив от звезды фильма "Гнев человеческий"

Детство и школьные годы звезды

Родился Холт МакКэллани в творческой семье в Нью-Йорке: его мать, певицу и актрису Джулию Уилсон считали тогдашней "королевой кабаре", а отца – Майкла МакКэллани называли "главным ирландцем Бродвея". Он был знаменитым театральным актером и продюсером, который получил премию "Тони" за постановку "Парень с Борстала" о молодом участнике Ирландской Республиканской Армии. Будущая звезда "Гнева человеческого" провел школьные годы в Ирландии, вернувшись в Штаты ради высшего образования и театральной карьеры.

Как МакКэллани начинал карьеру актера

В 80-х Холт МакКэллани начинает сниматься в телевизионных шоу и небольших фильмах, а в 1989-м году молодой актер появился в культовом и совершенно напрасно неизвестном широкой общественности фильме Брайана Де Пальмы "Военные потери" с Майклом Джей Фоксом и Шоном Пенном. С тех пор МакКэллани снялся в более чем 25 сериалах и 40 фильмах, в том числе в "Джек Ричер 2", "Гренландия", "Охотники на гангстеров".

Лучшие роли Холта МакКэллани

Заядлые киноманы и знатоки работ Дэвида Финчера узнают Холта МакКэллани немедленно, ведь он сыграл одну из главных ролей в двух сезонах уголовного шоу "Охотник за разумом", которое знаменитый режиссер спродюсировал совместно с Шарлиз Терон для стриминг-гиганта Netflix. "Заслуженный эпизодник" МакКэллани неожиданно для широкого зрителя получил одну из главных ролей в этом напряженном психологическом триллере, но те, кто досконально изучил фильмографию Дэвида Финчера – понимали, что никакой случайности здесь нет.



олт МакКэллани в роли Билла Тенча в фильме "Охотники за разумом" / Фото Volga Ukraine

К теме Гай Ричи приглашает украинцев в кино на фильм "Гнев человеческий": впечатляющее видео

Холт МакКэллани появлялся в эпизодах других фильмов Финчера: "Бойцовском клубе" и "Чужом 3". Хотя Финчер и полностью перечеркнул для себя фильм про инопланетного монстра, ведь продюсеры самостоятельно делали монтаж фильма, но по крайней мере в этом фильме зародилась крепкая мужская дружба. Столь прочная, что Холт МакКэллани во время промо-тура "Гнева человеческого" облачился в футболку "His name is Robert Paulson" – прямой отсылкой к "Бойцовскому клубу":

Когда Холту МакКэллани предложили одну из ключевых ролей в новом фильме Гая Ричи – актер согласился не раздумывая: "Мой агент сказал мне очень просто: позвонил кастинг-директор нового фильма Гая Ричи, они считают, что ты подходишь для их нового фильма. Я согласился, не прочитав сценарий, и потом много раз был рад своему решению".

"Гнев человеческий" не просто отличный фильм, но и моя роль в нем очень важна и интересна. Подход Гая Ричи к съемке, когда команда работает вместе, часть импровизируем на ходу – была полная синергия, такое очень редко встречается в индустрии,

– дополнил актер.



олт МакКэллани в роли "Пули" в фильме "Гнев человеческий" / Фото Volga Ukraine

В новом экшн-триллере "Ледовый дрифт" Холту МакКэллани досталась роль Рене Лэмпарда, шахтера, который в результате обвала оказался в ловушке вместе со своими товарищами. Именно ради их спасения команда Лиама Нисона и Лоуренса Фишборна отправляется в опасный путь по тающему льду.

Читайте также "Ледовый дрифт": новые кадры и фантастический трейлер адреналинового экшена

В новом проекте МакКэллани привлекла злободневность сюжета: "Этот сюжет напомнил мне катастрофу в чилийской шахте. Тогда под землей оказались 33 шахтера, и весь мир внимательно следил за их судьбой. Я жадно ловил каждую новость о тех шахтерах. Помню, как все радовались, когда их спасли. Тогда радость не знала границ и наций, история никого не оставила равнодушным. Я постоянно думал об этом, когда читал сценарий, потому что по своему драматизму ситуация была очень похожей".



Холт МакКэллани в роли Рене Лэмпарда в фильме "Ледовый дрифт" / Фото Volga Ukraine

Новый экшн-триллер "Ледовый дрифт" с Лиамом Нисоном, Лоуренсом Фишборном и Холтом МакКэллани стартует только в кинотеатрах с 1 июля.