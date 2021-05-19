Как сообщила пресс-служба фильма Вольга Украина, кинолента не будет доступна онлайн на территории Украины, выйдет на платформе Netflix. Дату украинской кинотеатральной премьеры сообщат позже.

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Официальный синопсис к фильму "Ледовый дрифт"

Тонкий лед. Вес грузовика – 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности океана возможно только на определенной скорости, потому что остановка или ускорение означают верную гибель. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком (Лиам Нисон). Только они могут спасти людей из смертельной ловушки. Однако ни лед, ни массивная снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждет их впереди.



Постер к фильму "Ледовый дрифт" / Фото из фейсбука Вольга Украина

"Ледовый дрифт" 2021: смотрите трейлер

Актеры фильма "Ледовый дрифт"

Лиам Нисон. Актер был номинированным на премию Оскар. Сыграл еще в таких фильмах:

"Список Шиндлера";

"Кинси";

"Команда-А";

"Баллада Бастера Скраггса";

"Пассажир",

"Бэтмен: Начало";

"Реальная любовь";

"Банды Нью-Йорка";

"Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза".

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Лоренс Фишберн. Был номинирован на премию Оскар. Этого актера можно увидеть в таких картинах:

"Таинственная река";

"Наркокурьер",

"Человек-муравей и Оса";

"Пассажиры";

"На что способна любовь";

"Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".



Кадр из фильма "Ледовый дрифт" / Фото из фейсбука Вольга Украина

Холт МакКэллани. Сыграл в таких фильмах:

"Гнев человеческий" – вскоре актера в этом фильме увидят в одной из главных ролей;

"Бойцовский клуб";

"Военный ныряльщик";

"Военные потери";

"Альфа Дог";

"Чудо на Гудзоне";

"Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся";

сериал "Охотник за разумом".

Автор сценария и режиссер фильма – Джонатан Хенсли, сценарист "Крепкого орешка 3", "Армагеддона" и "Джуманджи".