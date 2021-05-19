Как сообщила пресс-служба фильма Вольга Украина, кинолента не будет доступна онлайн на территории Украины, выйдет на платформе Netflix. Дату украинской кинотеатральной премьеры сообщат позже.
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Официальный синопсис к фильму "Ледовый дрифт"
Тонкий лед. Вес грузовика – 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности океана возможно только на определенной скорости, потому что остановка или ускорение означают верную гибель. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком (Лиам Нисон). Только они могут спасти людей из смертельной ловушки. Однако ни лед, ни массивная снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждет их впереди.
Постер к фильму "Ледовый дрифт" / Фото из фейсбука Вольга Украина
"Ледовый дрифт" 2021: смотрите трейлер
Актеры фильма "Ледовый дрифт"
Лиам Нисон. Актер был номинированным на премию Оскар. Сыграл еще в таких фильмах:
- "Список Шиндлера";
- "Кинси";
- "Команда-А";
- "Баллада Бастера Скраггса";
- "Пассажир",
- "Бэтмен: Начало";
- "Реальная любовь";
- "Банды Нью-Йорка";
- "Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза".
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Лоренс Фишберн. Был номинирован на премию Оскар. Этого актера можно увидеть в таких картинах:
- "Таинственная река";
- "Наркокурьер",
- "Человек-муравей и Оса";
- "Пассажиры";
- "На что способна любовь";
- "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".
Кадр из фильма "Ледовый дрифт" / Фото из фейсбука Вольга Украина
Холт МакКэллани. Сыграл в таких фильмах:
- "Гнев человеческий" – вскоре актера в этом фильме увидят в одной из главных ролей;
- "Бойцовский клуб";
- "Военный ныряльщик";
- "Военные потери";
- "Альфа Дог";
- "Чудо на Гудзоне";
- "Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся";
- сериал "Охотник за разумом".