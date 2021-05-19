Как сообщила пресс-служба фильма Вольга Украина, кинолента не будет доступна онлайн на территории Украины, выйдет на платформе Netflix. Дату украинской кинотеатральной премьеры сообщат позже.

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Официальный синопсис к фильму "Ледовый дрифт"

Тонкий лед. Вес грузовика – 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности океана возможно только на определенной скорости, потому что остановка или ускорение означают верную гибель. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком (Лиам Нисон). Только они могут спасти людей из смертельной ловушки. Однако ни лед, ни массивная снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждет их впереди.

Льодовий дрифт
Постер к фильму "Ледовый дрифт" / Фото из фейсбука Вольга Украина

"Ледовый дрифт" 2021: смотрите трейлер

Актеры фильма "Ледовый дрифт"

Лиам Нисон. Актер был номинированным на премию Оскар. Сыграл еще в таких фильмах:

  • "Список Шиндлера";
  • "Кинси";
  • "Команда-А";
  • "Баллада Бастера Скраггса";
  • "Пассажир",
  • "Бэтмен: Начало";
  • "Реальная любовь";
  • "Банды Нью-Йорка";
  • "Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза".

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Лоренс Фишберн. Был номинирован на премию Оскар. Этого актера можно увидеть в таких картинах:

  • "Таинственная река";
  • "Наркокурьер",
  • "Человек-муравей и Оса";
  • "Пассажиры";
  • "На что способна любовь";
  • "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".

Льодовий дрифт
Кадр из фильма "Ледовый дрифт" / Фото из фейсбука Вольга Украина

Холт МакКэллани. Сыграл в таких фильмах:

  • "Гнев человеческий" – вскоре актера в этом фильме увидят в одной из главных ролей;
  • "Бойцовский клуб";
  • "Военный ныряльщик";
  • "Военные потери";
  • "Альфа Дог";
  • "Чудо на Гудзоне";
  • "Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся";
  • сериал "Охотник за разумом".

 