Як повідомила пресслужба фільму Вольга Україна, кінострічка не буде доступна онлайн на території України, вийде на стрімінгу Netflix. Дату української кінотеатральної прем'єри повідомлять згодом.

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Офіційний синопсис до фільму "Льодовий дрифт"

Тонкий лід. Вага вантажівки – 33 тонни. Проїхати по замерзлій поверхні океану можливо тільки на певній швидкості, бо зупинка або прискорення означають вірну загибель. Але саме таке завдання стоїть перед колоною вантажівок на чолі з досвідченим водієм Майком (Ліам Нісон). Тільки вони можуть врятувати людей зі смертельної пастки. Однак ні лід, ні масивна сніжна буря не зрівняються з загрозою, яка чекає їх попереду.

Льодовий дрифт
Постер до фільму "Льодовий дрифт" / Фото фейсбук Вольга Україна

"Льодовий дрифт" 2021: дивіться трейлер 

Актори фільму "Льодовий дрифт"

Ліам Нісон. Актор був номінованим на премію Оскар. Зіграв ще у таких фільмах:

  • "Список Шиндлера";
  • "Сірий, Доктор Кінсі";
  • "Команда А";
  • "Балада Бастера Скраггс";
  • "Пасажир",
  • "Бетмен: Початок";
  • "Реальна любов";
  • "Банди Нью-Йорка";
  • "Зоряні війни: Епізод 1 - Прихована загроза".

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Лоренс Фішберн. Був номінований на премію Оскар. Цього актора можна побачити у таких картинах:

  • "Таємнича річка";
  • "Наркокур'єр",
  • "Людина-мураха і Оса";
  • "Пасажири";
  • "На що здатна любов";
  • "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості".

Льодовий дрифт
Кадр з фільму "Льодовий дрифт" / Фото фейсбук Вольга Україна

 

Голт МакКеллані. Зіграв у таких кінострічках:

  • "Гнів людський" – незабаром актора у цьому фільмі побачать в одній із головних ролей;
  • "Бійцівський клуб";
  • "Військовий нирець";
  • "Військові втрати";
  • "Альфа Дог";
  • "Чудо на Гудзоні";
  • "Джек Річер 2: Ніколи не повертайся";
  • серіал "Мисливець за розумом".

 