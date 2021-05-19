Як повідомила пресслужба фільму Вольга Україна, кінострічка не буде доступна онлайн на території України, вийде на стрімінгу Netflix. Дату української кінотеатральної прем'єри повідомлять згодом.
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Офіційний синопсис до фільму "Льодовий дрифт"
Тонкий лід. Вага вантажівки – 33 тонни. Проїхати по замерзлій поверхні океану можливо тільки на певній швидкості, бо зупинка або прискорення означають вірну загибель. Але саме таке завдання стоїть перед колоною вантажівок на чолі з досвідченим водієм Майком (Ліам Нісон). Тільки вони можуть врятувати людей зі смертельної пастки. Однак ні лід, ні масивна сніжна буря не зрівняються з загрозою, яка чекає їх попереду.
Постер до фільму "Льодовий дрифт" / Фото фейсбук Вольга Україна
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Актори фільму "Льодовий дрифт"
Ліам Нісон. Актор був номінованим на премію Оскар. Зіграв ще у таких фільмах:
- "Список Шиндлера";
- "Сірий, Доктор Кінсі";
- "Команда А";
- "Балада Бастера Скраггс";
- "Пасажир",
- "Бетмен: Початок";
- "Реальна любов";
- "Банди Нью-Йорка";
- "Зоряні війни: Епізод 1 - Прихована загроза".
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Лоренс Фішберн. Був номінований на премію Оскар. Цього актора можна побачити у таких картинах:
- "Таємнича річка";
- "Наркокур'єр",
- "Людина-мураха і Оса";
- "Пасажири";
- "На що здатна любов";
- "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості".
Кадр з фільму "Льодовий дрифт" / Фото фейсбук Вольга Україна
Голт МакКеллані. Зіграв у таких кінострічках:
- "Гнів людський" – незабаром актора у цьому фільмі побачать в одній із головних ролей;
- "Бійцівський клуб";
- "Військовий нирець";
- "Військові втрати";
- "Альфа Дог";
- "Чудо на Гудзоні";
- "Джек Річер 2: Ніколи не повертайся";
- серіал "Мисливець за розумом".