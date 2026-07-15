Не только для детей: 7 мультфильмов, которые разбьют вам сердце

Казалось бы, мультфильмы – это для детей: веселая анимация и ничего лишнего. Но некоторые фильмы умеют незаметно трогать сердце взрослого зрителя, который пришел "просто отдохнуть".

24 Канал подготовил подборку прекрасных мультфильмов, которые стоит смотреть, запасшись салфетками – слезы гарантированы.

"Добрый динозавр"

Что было бы, если бы динозавры не вымерли? Именно на этом вопросе построена история о необычной дружбе мальчика и динозавра. Это мультфильм о страхе, доверии и людях, которые становятся семьей, даже если они совсем разные.

"Добрый динозавр": смотреть трейлер

"Коко"

Мультфильм, который доказывает, что память о близких живет до тех пор, пока мы ее бережем. Вместе с мальчиком Мигелем зритель попадает в красочный мир мертвых, где придется найти ответы на вопросы не только о семье, но и о себе.

"Коко": смотреть трейлер

"Дикий робот"

Робот, оказавшийся среди дикой природы, постепенно учится не программированию, а сочувствию. Это теплая история о дружбе, принятии и том, что человечность иногда проявляют даже машины.

"Дикий робот": смотреть трейлер

"В чужой шкуре"

Из-за волшебного стечения обстоятельств наземный зверь и птица буквально меняются местами. Оказавшись в теле друг друга, они начинают смотреть на мир совсем по-другому. Хорошее напоминание о том, что чужую точку зрения лучше понять, чем осуждать.

"В чужой шкуре": смотреть трейлер

"Душа"

Учитель музыки получает шанс осуществить мечту, но случайно оказывается в потустороннем мире душ. Один из самых мудрых мультфильмов Pixar о том, что смысл жизни не всегда кроется в больших достижениях.

"Душа": смотреть трейлер

"Головоломка"

А что, если бы эмоции внутри головы действительно управляли нашими решениями? Именно так и живет Райли, пока ее жизнь не меняет переезд. Мультфильм объясняет сложные чувства так просто, что его рекомендуют даже психологи.

"Головоломка": смотреть трейлер

"ВОЛЛ-И"

Одинокий робот убирает мусор на покинутой людьми Земле, пока случайная встреча не переворачивает его жизнь. Это не только красивая история любви, но и напоминание о том, что планета не станет чище сама по себе, даже если очень на это надеяться.

"ВОЛЛ-И": смотреть трейлер

А еще у нас есть подборка семейных мультфильмов, которые стоит посмотреть с детьми на каникулах.