24 Канал зібрав добірку гарних мультфільмів, які варто дивитися з запасом серветок – сльози гарантовані.

"Добрий динозавр"

Що було б, якби динозаври не вимерли? Саме на цьому запитанні побудована історія про незвичайну дружбу хлопчика та динозавра. Це мультфільм про страх, довіру і людей, які стають сім'єю, навіть якщо вони зовсім різні.

"Добрий динозавр": дивитись трейлер

"Коко"

Мультфільм, який доводить, що пам'ять про близьких живе доти, доки ми її бережемо. Разом із хлопчиком Мігелем глядач потрапляє у барвистий світ мертвих, де доведеться знайти відповіді на питання не лише про сім'ю, а й про себе.

"Коко": дивитись трейлер

"Дикий робот"

Робот, який опиняється серед дикої природи, поступово вчиться не програмуванню, а співчуттю. Це тепла історія про дружбу, прийняття і те, що людяність іноді проявляють навіть машини.

"Дикий робот": дивитись трейлер

"У чужій шкурі"

Через магічний збіг наземний звір і птах буквально міняються місцями. Опинившись у тілі одне одного, вони починають дивитися на світ зовсім інакше. Гарне нагадування, що чужу точку зору краще зрозуміти, ніж засудити.

"У чужій шкурі": дивитись трейлер

"Душа"

Вчитель музики отримує шанс здійснити мрію, але випадково опиняється у потойбічному світі душ. Один із наймудріших мультфільмів Pixar про те, що сенс життя не завжди ховається у великих досягненнях.

"Душа": дивитись трейлер

"Думками навиворіт"

А що, якби емоції всередині голови справді керували нашими рішеннями? Саме так і живе Райлі, поки її життя не змінює переїзд. Мультфільм пояснює складні почуття так просто, що його радять навіть психологи.

"Думками навиворіт": дивитись трейлер

"ВОЛЛ-І"

Самотній робот прибирає сміття на покинутій людьми Землі, поки випадкова зустріч не перевертає його життя. Це не лише красива історія кохання, а й нагадування, що планета не стане чистішою сама собою, навіть якщо дуже на це сподіватися.

"ВОЛЛ-І": дивитись трейлер

А ще маємо добірку сімейних мультфільмів, які варто подивитись з дітьми на канікулах.



