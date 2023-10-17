24 Канал подготовил подборку легких непринужденных лент, которые помогут расслабиться и сделают ваш вечер уютным.
Интересно 4 документальных фильма о киберспорте, которые будут интересны не только игрокам
"К тебе или ко мне"
История разворачивается вокруг двух лучших друзей – Дебби и Питера. Дебби с сыном строит комфортную жизнь в Лос-Анджелесе, а бурная жизнь Питера бушует в Нью-Йорке. Неожиданно они решают на неделю поменяться домами и жизнями, ведь несмотря на свою дружбу совершенно разные. Ни один из них даже не подозревает, что такая авантюра поможет понять, что действительно им нужно.
"К тебе или ко мне": смотрите онлайн трейлер фильма
"Счастливый конец"
Луна и Минк год находятся в крепких счастливых отношениях. Однако однажды девушка предлагает добавить в их интимную жизнь третьего человека. Это коренным образом меняет связь, царящую между ними.
"Счастливый конец": смотрите онлайн трейлер фильма
"Безграничная любовь в квадрате"
У Моники и Энцо с самого начала были непростые отношения. Когда кажется, что все трудности позади, мужчина делает любимому долгожданное предложение. Однако, чтобы жениться, им снова нужно преодолеть определенные препятствия: Энцо должен справиться с проблемами прошлого, а Монику ждут профессиональные невзгоды.
"Безграничная любовь в квадрате": смотрите онлайн трейлер фильма