24 Канал підготував добірку легких невимушених стрічок, які допоможуть розслабитися та зроблять ваш вечір затишним.

Цікаво 4 документальні фільми про кіберспорт, які будуть цікаві не лише гравцям

"До тебе чи до мене"

Рік: 2023

Країна: США

Історія розгортається навколо двох найкращих друзів – Деббі та Пітера. Деббі з сином будує комфортне життя у Лос-Анджелесі, а бурхливе життя Пітера вирує в Нью-Йорку. Неочікувано вони вирішують на тиждень помінятися будинками й життями, адже попри свою дружбу є зовсім різними. Жоден з них навіть не підозрює, що така авантюра допоможе зрозуміти, що насправді їм потрібно.

"До тебе чи до мене": дивіться онлайн трейлер фільму

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

"Щасливий кінець"

Рік: 2023

Країна: Нідерланди

Луна та Мінк рік перебувають у міцних щасливих стосунків. Однак одного дня дівчина пропонує додати в їхнє інтимне життя третю людину. Це докорінно змінює зв'язок, який панує між ними.

"Щасливий кінець": дивіться онлайн трейлер фільму

"Безмежна любов у квадраті"

Рік: 2023

Країна: Польща

У Моніки та Енцо від початку були непрості стосунки. Коли здається, що всі труднощі позаду, чоловік робить коханій довгоочікувану пропозицію. Однак, щоб одружитися, їм знову потрібно подолати певні перешкоди: Енцо має впоратися з проблемами минулого, а Моніку чекають професійні негаразди.

"Безмежна любов у квадраті": дивіться онлайн трейлер фільму