Кино Фильмы Высокорейтинговый фильм, который стоит смотреть, когда до лета остаются считанные дни
26 мая, 15:55
2

Высокорейтинговый фильм, который стоит смотреть, когда до лета остаются считанные дни

Ольга Панькив

Еще совсем немного и начнется любимая, самая теплая и яркая пора года для многих людей. Лето – это время, когда хочется хотя бы ненадолго забыть о трудностях и испытаниях, выдохнуть и просто насладиться моментом.

Идеальным вариантом, чтобы морально настроиться на лето и поймать правильное настроение, может стать просмотр фильма "Хороший год". В материале 24 Канала рассказываем, почему эта комедийная лента может стать отличным выбором для уютного вечера.

Советуем Что вы не знали об актерах легендарного "Поймать Кайдаша": интересные факты о звездах сериала

Почему стоит смотреть фильм "Хороший год"?

Фильм "Хороший год" может стать идеальным вариантом для просмотра в преддверии лета. Это легкая романтическая комедия, которая дарит теплое настроение, атмосферу уюта и желание хотя бы на мгновение замедлиться и насладиться жизнью.

Сюжет ленты разворачивается вокруг Макса Скиннера. В детстве он проводил много времени со своим дядей на винодельческом поместье в Провансе.

Проходят годы, и Макс становится успешным британским трудоголиком, который непрерывно работает и почти не замечает жизни вокруг себя. Но однажды он получает известие о смерти дяди и узнает, что стал единственным наследником его имения.

"Хороший год": смотрите онлайн трейлер фильма

Макс отправляется во Францию, планируя быстро продать дом и вернуться к привычному ритму жизни. Однако несколько дней в солнечном Провансе меняют его мировоззрение навсегда.

Интересные факты о фильме "Хороший год"

Премьера фильма состоялась в 2006 году. Это совместная работа США и Великобритании, режиссером которой стал Ридли Скотт.

Главные роли исполнили такие актеры:

  • Расселл Кроу,
  • Марион Котийяр,
  • Эбби Корниш,
  • Фредди Хаймор,
  • Альберт Финни,
  • Том Холландер,
  • Рэйф Сполл,
  • Арчи Панджаби,
  • Ричард Койл,
  • Бен Райтон.

Если вы ищете легкий, атмосферный фильм, который позволяет взглянуть на жизнь под другим углом и напоминает о важности наслаждаться моментом, тогда эта лента точно стоит вашего внимания.

Связанные темы:

Комедии
Фильмы на вечер
Кино
Фильмы