Высокорейтинговый фильм, который стоит смотреть, когда до лета остаются считанные дни
Еще совсем немного и начнется любимая, самая теплая и яркая пора года для многих людей. Лето – это время, когда хочется хотя бы ненадолго забыть о трудностях и испытаниях, выдохнуть и просто насладиться моментом.
Идеальным вариантом, чтобы морально настроиться на лето и поймать правильное настроение, может стать просмотр фильма "Хороший год". В материале 24 Канала рассказываем, почему эта комедийная лента может стать отличным выбором для уютного вечера.
Советуем Что вы не знали об актерах легендарного "Поймать Кайдаша": интересные факты о звездах сериала
Почему стоит смотреть фильм "Хороший год"?
Фильм "Хороший год" может стать идеальным вариантом для просмотра в преддверии лета. Это легкая романтическая комедия, которая дарит теплое настроение, атмосферу уюта и желание хотя бы на мгновение замедлиться и насладиться жизнью.
Сюжет ленты разворачивается вокруг Макса Скиннера. В детстве он проводил много времени со своим дядей на винодельческом поместье в Провансе.
Проходят годы, и Макс становится успешным британским трудоголиком, который непрерывно работает и почти не замечает жизни вокруг себя. Но однажды он получает известие о смерти дяди и узнает, что стал единственным наследником его имения.
"Хороший год": смотрите онлайн трейлер фильма
Макс отправляется во Францию, планируя быстро продать дом и вернуться к привычному ритму жизни. Однако несколько дней в солнечном Провансе меняют его мировоззрение навсегда.
Интересные факты о фильме "Хороший год"
Премьера фильма состоялась в 2006 году. Это совместная работа США и Великобритании, режиссером которой стал Ридли Скотт.
Главные роли исполнили такие актеры:
- Расселл Кроу,
- Марион Котийяр,
- Эбби Корниш,
- Фредди Хаймор,
- Альберт Финни,
- Том Холландер,
- Рэйф Сполл,
- Арчи Панджаби,
- Ричард Койл,
- Бен Райтон.
Если вы ищете легкий, атмосферный фильм, который позволяет взглянуть на жизнь под другим углом и напоминает о важности наслаждаться моментом, тогда эта лента точно стоит вашего внимания.