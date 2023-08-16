Сериал "Хозяин" – классическая история отношений родителей и детей на современный лад, ведь многие проблемы сейчас так же актуальны, как и в 19 веке. Рейтинг сериала IMDb – 7,3.

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"Хозяин" вышел на Netflix: о чем рассказывает сериал

Главный герой, которого сыграл Богдан Бенюк, является мультимиллионером и владельцем аграрного холдинга. Он ездит на большом, черном лексусе, оказывает большое влияние на местное политическое общество и сеет на односельчан страх. Земля, принадлежащая местным, становится арендованной собственностью, за которую они еще и должны платить. Существуют даже линии сюжета, которые насмехаются над людьми, которые в реальной жизни протестуют против этого.

Например, в рамках избирательной кампании для председателя территориального общества один из кандидатов подставляет другого. Он организует фальшивую ситуацию с прибегающими к обману китайцами, чтобы заставить конкурента с ними фотографироваться. Это создает основание для распространения слухов, что эти китайцы – это не просто туристы, но загадочные иностранцы, пытающиеся получить всю землю. В селе распространяется паника, жители обмениваются непроверенными историями, и они начинают верить в бессмысленные слухи.

Богдан Бенюк в сериале "Хозяин" / "1+1"

В то же время у современного Пузыря есть дочь по имени Соня, приезжающая из Гарварда. Там она набралась знаний и цивилизованных методов ведения бизнеса, поскольку, вероятно, в Украине ей не приходилось иметь дело с этим. С этим познавательным багажом знаний, она со страхом узнает, что ее отец не просто очаровательный и добрый хозяин, а оказывается обычным коррупционером.

Его жена, Антонина, являющаяся домохозяйкой, в определенный момент жизни решительно делает шаг навстречу счастью, оставляя своего недовольного мужа. Однако, как можно предположить, ситуация быстро меняется, ведь "он изменился", и она снова возвращается в семью. Также в сюжете появляется молодой и прогрессивный персонаж по имени Калинович, также находившийся на учебе в Гарварде. По специальности эколог, он намерен выступать против коррупции и неправомерного обращения. В этой истории также присутствует Феноген, правая рука Пузыря, активно претендующего на должность главы общины.

Богдан Бенюк в сериале "Хозяин" / "1+1"

Ольга Сумская играет роль продавщицы в сельском магазине, ее персонаж постоянно придумывает шутки для подростков, например, "У нас в школе и за контрольные есть баллы", или "Встреча выпускников – это вам не дебаты. Хотя вы можете дебаты друг друга сколько угодно" .

Ольга Сумская в сериале "Хозяин" / "1+1"

В роли честного фермера, стремящегося создать прозрачный бизнес, выступает Виктор Жданов.

Виктор Жданов в сериале "Хозяин" / "1+1"