Серіал "Хазяїн" – класична історія стосунків батьків і дітей на сучасний лад, адже багато проблем нині такі ж актуальні, як і в 19 столітті. Рейтинг серіалу IMDb – 7,3.

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"Хазяїн" вийшов на Netflix: про що розповідає серіал

Головний герой, якого зіграв Богдан Бенюк є мультимільйонером та власником аграрного холдингу. Він їздить на великому, чорному лексусі, має великий вплив на місцеве політичне суспільство і сіє на односельців страх. Земля, що належить місцевим, стає його орендованою власністю, за яку вони ще й мусять платити. Існують навіть лінії сюжету, які глузують та насміхаються з людей, які в реальному житті протестують проти цього.

Наприклад, у рамках виборчої кампанії для голови територіальної громади, один з кандидатів підставляє іншого. Він організовує фальшиву ситуацію з китайцями, які вдаються до обману, щоб змусити конкурента з ними фотографуватися. Це створює підставу для розповсюдження чуток, що ці китайці – це не просто туристи, але загадкові іноземці, які намагаються здобути всю землю. У селі розповсюджується паніка, мешканці обмінюються неперевіреними історіями, і вони починають вірити в безглузді чутки.

Богдан Бенюк у серіалі "Хазяїн" / "1+1"

Водночас у сучасного Пузиря є донька на ім'я Соня, що приїздить із Гарварду. Там вона набралася знань і цивілізованих методів ведення бізнесу, оскільки, ймовірно, в Україні їй не доводилося мати з цим справу. З цим пізнавальним багажем знань, вона зі страхом дізнається, що її батько не є просто чарівним і добрим господарем, а виявляється звичайним корупціонером.

Його дружина, Антоніна, яка є домогосподаркою, у певний момент життя рішуче робить крок назустріч щастю, залишаючи свого незадоволеного чоловіка. Однак, як можна передбачити, ситуація швидко змінюється, адже "він змінився", і вона знову повертається до родини. Також в сюжеті з'являється молодий і прогресивний персонаж на ім'я Калинович, який також перебував на навчанні в Гарварді. За фахом еколог, він має намір виступати проти корупції та неправомірного поводження. У цій історії також присутня Феноген, права рука Пузиря, який активно претендує на посаду голови громади.

Богдан Бенюк у серіалі "Хазяїн" / "1+1"

Ольга Сумська грає роль продавчині в сільському магазині, її персонаж постійно вигадує жарти для підлітків, наприклад, "У нас в школі і за контрольні є бали", або "Зустріч випускників – це вам не дебати. Хоча ви можете дебати одне одного скільки завгодно".

Ольга Сумська у серіалі "Хазяїн" / "1+1"

У ролі чесного фермера, що прагне створити прозорий бізнес, виступає Віктор Жданов.

Віктор Жданов у серіалі "Хазяїн" / "1+1"