Хр*н ему в зад, а не Украина на коленях, – актер "Папика" Стас Боклан передал месседж Путину

Украинские звезды поддерживают Украину, защищают и любят больше всего. Украинский актер Станислав Боклан, известный по своим ролям в фильме "Поводырь" и сериале "Папик", эмоционально и справедливо высказался против Путина.

Видео с сообщением для Путина появилось на ютубе блоггера Rostyslove Production, сообщает 24 канал. Станислав Боклан обратился к россиянам, по вине которых началась война, и попросил передать их диктатору несколько важных слов.

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"Привет" Путину от Станислава Боклана

Обращаюсь к тем, с молчаливого согласия которых, большой пу убивает украинцев. Передайте ему, пожалуйста, что хр*н ему в зад, а не Украина на коленях. Вот так ему и скажите: "Великий украинский хр*н ему в зад",

– подчеркнул актер.

Станислав Боклан передал Путину месседж: смотрите видео

Кроме этого месседжа, с начала войны актер опубликовал 3 ролика в своем инстаграме, где рассказал о ничего не понимающих родственниках в России и российско-украинской войне. В последнем видео Боклан вспомнил своего коллегу Пашу Ли, которого безжалостно убили российские оккупанты.

Напомним, звезда украинских сериалов Наталья Денисенко жестко отреагировала на обнародованные разговоры оккупантов, недавно перехвативших СБУ. Она была шокирована их зверским поведением.