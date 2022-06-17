"Хрупкая память": украинский фильм получил две почетные награды на международных кинофестивалях

Украинский фильм "Хрупкая память" получил почетные награды на двух престижных международных кинофестивалях. Лента рассказывает о дедушке режиссера, Леониде Бурлаке.

Мировая премьера полнометражного документального дебюта режиссера и кинооператора Игоря Иванько состоялась в конце мая на международном конкурсе 62-го Краковского кинофестиваля, который является одним из старейших кинособытий мира. Там фильм получил специальное отличие жюри. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фильма "Хрупкая память".

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О чем идет речь в фильме "Хрупкая память"

"Хрупкая память" рассказывает о дедушке режиссера, Леониде Бурлаке. Он был известным кинооператором и работал на Одесской киностудии. За свою карьеру Бурлака снял 30 полнометражных фильмов, самым известным из которых стала кинолента "Место встречи поменять нельзя". Из-за болезни Альцгеймера герой фильма начал терять память. В это же время его внук, тоже кинооператор, случайно находит фотоархив деда времен его молодости. Игорь Иванько сканирует поврежденные старые плёнки и исследует прошлое своего деда.

Работа над проектом продолжалась в течение 5 лет и, конечно, вся наша команда радуется такому количеству фестивальных успехов фильма,

– сообщила команда фильма.

"Несмотря на то, что радость из нас всех словно высосали и сообщения о призах и зарубежных показах выглядят неуместными на наших фесбук-страницах, важно информировать людей о том, что Украина достойно представлена на международной арене", – дополнили они.

Как сообщили авторы картины, кроме личной теплой линии отношений между дедушкой и внуком, линий сохранения личной и коллективной памяти, одной из ведущих линий фильма "Хрупкая память", есть поднятие вопроса силы влияния советской пропаганды, что и является первоисточником событий, которые проходят в нашей стране с 2014 года. "Надеемся, что очень скоро не только хорошие новости, но и сам фильм дойдет до украинского зрителя", – сказал продюсер фильма Александра Братищенко.



"Хрупкая память" получил две почетные награды на международных кинофестивалях / Фото пресс-службы фильма

К продюсированию проекта также присоединились сам Игорь Иванько, креативная продюсер Мария Пономарева и словацкий копродюсер Петер Керекеш.

Творческая группа

Операторы: Игорь Иванько, Леонид Бурлака, Илья Егоров

Игорь Иванько, Леонид Бурлака, Илья Егоров Режиссер монтажа: Игорь Косенко

Игорь Косенко Звукорежиссеры: Карина Режевская

Карина Режевская Композиторы: Никита Моисеев и Marec Piacek

Вчера, 16 июня фильм выходит в прокат в Словакии. Дистрибьютором является компания FilmTopia.

Также вскоре "Хрупкая память" примет участие в еще одном престижном мероприятии – кинофестивале в Шеффилде. Sheffield DocFest считается третьим по величине фестивалем документального кино в мире. Лента вошла в программу Memories.

Фильм создан Burlaka Films (UA), #Babylon'13 (UA) в копродукции с Peter Kerekes Film (SK). При поддержке Украинского культурного фонда, Государственного агентства Украины по кино и Slovak Audiovisual Fund. Международное продвижение фильма происходит при поддержке Украинского института в рамках программы proMOTION.



Постер фильма "Хрупкая память" / Фото пресс-службы картины