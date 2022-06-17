Світова прем’єра повнометражного документального дебюту режисера та кінооператора Ігоря Іванько відбулась наприкінці травня на міжнародному конкурсі 62-го Краківського кінофестивалю, який є однією з найстаріших кіноподій світу. Там фільм отримав спеціальну відзнаку журі. Про це 24 каналу повідомила пресслужба фільму "Крихка пам’ять".

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Про що йдеться у фільмі "Крихка пам’ять"

"Крихка пам’ять" розповідає про дідуся режисера, Леоніда Бурлаку. Він був відомим кінооператором та працював на Одеській кіностудії. За свою кар’єру Бурлака зняв 30 повнометражних фільмів, найвідомішим з яких стала кінострічка "Місце зустрічі змінити не можна". Через хворобу Альцґеймера герой стрічки почав втрачати пам’ять. У цей самий час його онук, також кінооператор, випадково знаходить фотоархів діда часів його молодості. Ігор Іванько сканує пошкоджені старі плівки та досліджує минуле свого діда.

Робота над проєктом тривала протягом 5 років і звісно вся наша команда радіє такій кількості фестивальних успіхів фільму,

– повідомила команда фільму.

"Не дивлячись на те, що радість з нас всіх наче висмоктали й повідомлення про призи та зарубіжні покази виглядають недоречними на наших фесбук-сторінках, важливо інформувати людей про те що Україна гідно представлена на міжнародній арені", – доповнили вони.

Як повідомили автори картини, окрім особистої теплої лінії відносин між дідусем та онуком, ліній збереження особистої та колективної пам'яті, однією з провідних ліній фільму "Крихка пам'ять", є підняття питання сили впливу радянської пропаганди, що і є першоджерелом подій, які відбуваються в нашій країні з 2014 року. "Сподіваємося, що дуже скоро не тільки добрі новини, але і сам фільм дійде до українського глядача", – сказав продюсер фільму Олександра Братищенко.



"Крихка пам’ять" отримав дві почесні нагороди на міжнародних кінофестивалях / Фото пресслужби фільму

До продюсування проєкту також долучились сам Ігор Іванько, креативна продюсерка Марія Пономарьова та словацький копродюсер Петер Керекеш.

Творча група

Оператори: Ігор Іванько, Леонід Бурлака, Ілля Єгоров

Ігор Іванько, Леонід Бурлака, Ілля Єгоров Режисер монтажу: Ігор Косенко

Ігор Косенко Звукорежисери: Каріна Режевська

Каріна Режевська Композитори: Микита Моісеєв та Marec Piacek

Вчора, 16 червня, фільм виходить в прокат у Словаччині. Дистриб’ютором є компанія FilmTopia.

Також невдовзі "Крихка пам’ять" візьме участь у ще одному престижному заході – кінофестивалі у Шеффілді. Sheffield DocFest вважається третім за величиною фестивалем документального кіно у світі. Стрічка увійшла до програми Memories.

Фільм створено Burlaka Films (UA), #Babylon'13 (UA) у копродукції з Peter Kerekes Film (SK). За підтримки Українського культурного фонду, Державного агентства України з питань кіно та Slovak Audiovisual Fund. Міжнародна промоція фільму відбувається за підтримки Українського інституту в межах програми proMOTION.



Постер фільму "Крихка пам’ять" / Фото пресслужби картини