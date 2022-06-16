Стрічку "Маріуполіс" Кведаравічюс зняв у 2016 році. Її називають "людською історією на тлі історичних потрясінь". Світова прем'єра фільму відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі. Картина розповідає про післявоєнне життя в Маріуполі, передає 24 канал.

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Цього року литовець приїхав на російсько-українську війну, щоб зняти другу частину документальної картини. Однак, у квітні його взяли в полон росіяни, а потім розстріляли у віці 45 років.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, наречена Кведаравічюса, Ганна Білоброва, яка була з ним у Маріуполі та вважається співрежисеркою нового фільму, змогла повернути знятий там матеріал і разом із монтажером Дунею Сичовою змонтувати його, щоб закінчити "Маріуполіс 2".

До речі. Фільм показали у Каннах 19 травня у Театрі Бунюеля та 20 травня у Театрі Аньєс Варда у Каннах. Після чого стрічка отримала нагороду від журі премії "Золоте око".

Показ буде благодійним, вхід – безоплатним, але за попередньою реєстрацією. Під час показу відбуватиметься збір коштів від Центру комплексної підтримки переселенців "ЯМаріуполь" для маріупольців, які змогли евакуюватися до Києва.

Що відомо про фільм "Маріуполіс"

"Маріуполіс" – документалка, яку Мантас Кведаравічюс зняв у копродукції з Литвою, Німеччиною, Францією та Україною. Світова прем'єра стрічки відбулась 14 лютого 2016 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

У центрі сюжету – життя маріупольців в умовах війни. Ідея стрічки виникла тоді, коли весною 2015 року режисер відвідав Одесу зі своєю картиною "Стасіс". Тоді Мантас вирішив зняти грецьке поселення на сході України, біля Маріуполя.

Зйомки відбувалися восени у 2015 році у місті Маріуполі, селищах Широкине та Сартана.

Хто такий Мантас Кведаравічюс

Мантас Кведаравічюс – литовський режисер та документаліст. У його творчому доробку чотири фільми – "Барзах" (2011 рік), "Маріуполіс" (2016 і 2022 роки), "Парфенон" (2021 рік). За них режисер отримав 11 нагород, зокрема на Берлінському, Талліннському та Вільнюському, Каннському кінофестивалях.

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