Лента "Мариуполис" Кведаравичюс снял в 2016 году. Ее называют "человеческой историей на фоне исторических потрясений". Мировая премьера фильма прошла на Берлинском международном кинофестивале. Картина рассказывает о послевоенной жизни в Мариуполе, сообщает 24 канал.

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В этом году литовец приехал на русско-украинскую войну, чтобы снять вторую часть документальной картины. Однако в апреле его взяли в плен россияне, а затем расстреляли в возрасте 45 лет.

Как сообщает The Hollywood Reporter, невеста Кведаравичюса, Анна Белоброва, которая была с ним в Мариуполе и считается сорежиссером нового фильма, смогла вернуть отснятый там материал и вместе с монтажером Дуней Сычевой смонтировать его, чтобы закончить "Мариуполис 2".

Кстати. Фильм показали в Каннах 19 мая в Театре Бунюэля и 20 мая в Театре Аньес Варда в Каннах. После чего лента получила награду от жюри премии "Золотой глаз".

Показ будет благотворительным, вход – безвозмездным, но по предварительной регистрации. Во время показа будет проходить сбор средств от Центра комплексной поддержки переселенцев Ямариуполь для мариупольцев, которые смогли эвакуироваться в Киев.

Что известно о фильме "Мариуполис"

"Мариуполис" – документалка, которую Мантас Кведаравичюс снял в копродукции с Литвой, Германией, Францией и Украиной. Мировая премьера фильма состоялась 14 февраля 2016 года на Берлинском международном кинофестивале.

В центре сюжета – жизнь мариупольцев в условиях войны. Идея фильма возникла тогда, когда весной 2015 года режиссер посетил Одессу со своей картиной "Стасис". Тогда Мантас решил снять греческое поселение на востоке Украины возле Мариуполя.

Съемки проходили осенью в 2015 году в городе Мариуполе, поселках Широкино и Сартана.

Кто такой Мантас Кведаравичюс

Мантас Кведаравичюс – литовский режиссер и документалист. В его творчестве четыре фильма – "Барзах" (2011 год), "Мариуполис" (2016 и 2022 годы), "Парфенон" (2021 год). За них режиссер получил 11 наград, в том числе на Берлинском, Таллиннском и Вильнюсском, Каннском кинофестивалях.

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