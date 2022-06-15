"Хозяин" – это осовремененная экранизация классической пьесы величайшего украинского драматурга и писателя Ивана-Карпенко Карого. Об этом сообщила пресс-служба кинофестиваля.

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О чем рассказывает сериал "Хозяин"

В центре сюжета – Терентий Пузырь. Он современный долларовый мультимиллионер, владелец аграрного холдинга, считающий себя "хозяином" края и человеческих судеб. Он манипулирует и запугивает людей, потому что стремится сохранить свое влияние и приумножить состояние, и упорно продолжает сохранять верность своим старым подходам, несмотря на то, что мир меняется вокруг. Пузырь не замечает, что окружил себя такими же беспринципными людьми, как он сам, которые в любой момент готовы предать его. Но поймет ли он свои ошибки вовремя и сможет ли измениться?

Прошлой весной проект "Хозяин" стал победителем конкурса социально значимого контента Pitch UA 3. Все серии "Хозяина" можно будет посмотреть на стриминг-сервисе Киевстар ТВ в день премьеры - вечером 17 июня. Чтобы бесплатно посмотреть пилот в рамках Миколайчук OPEN – нужно предварительно зарегистрироваться на сайте: www.mykolaichukopen.com .



Съемки сериала "Хозяин" / Фото пресс-службы

Что известно о Миколайчуке OPEN

Сегодня, 15 июня, состоится открытие Миколайчука OPEN. Фестиваль продлится до 19 июня. Показы и творческие встречи пройдут в Культурно-художественном центре им. Ивана Миколайчука в городе Черновцы.

Как ранее сообщала прессслужба, во время фестиваля будет проходить сбор средств на нужды подразделений ВСУ, в которых служат участники команд фильмов из программы фестиваля.

В интервью НВ один из организаторов фестиваля Алексей Гладушевский рассказал, что присоединится к сбору средств достаточно задонатить на реквизиты БФ Украинский художественный фонд во время фестиваля. "Собранная сумма будет поровну распределена между всеми поступившими запросами от участников команд фильмов. Также есть возможность оказать целевую поддержку — для этого стоит указать в переводе, какой команде хочет помочь человек", – дополнил он.

Какие фильмы покажут на фестивале?

Фильмом-открытием станет "Дом "Слово". Бесконечный роман" Тараса Томенко. В программе также примут участие:

Документальный трагикомический мюзикл "Розы. Фильм-кабаре" Ирены Стеценко;

Психологический триллер "Между нами" Саломеи Томащук;

Документальный фильм "Плай" Евы Джишиашвили;

Лента "Я работаю на кладбище" Алексея Тараненко;

"Короли рэпа" Мирослава Латика;

Документальный фильм "И о нас будут говорить" Севы Диамантакоса;

Мистический детектив "Эгрегор" Станислава Капралова.

Сегодня, в день рождения Ивана Миколайчука зрители увидят работу "Такая поздняя, да теплая осень" 1981 года. А завтра, 16 июня, день будет посвящен памяти литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, погибшего от рук российских оккупантов в Мариуполе в апреле 2022 года. Посетители и посетительницы Миколайчук OPEN увидят его документальную работу "Мариуполис" (2016), над продолжением которой режиссер работал во время полномасштабного вторжения. А также фильм "Парфенон" (2019 год) – единственный игровой фильм, снятый Мантасом.