Криминальный минисериал на Netflix, который можно посмотреть всего за один день
- Сериал "Хрустальная кукушка" на Netflix состоит из 6 эпизодов, премьера состоялась 13 ноября 2025 года.
- Сюжет разворачивается вокруг молодого врача, которая получила донорское сердце и сталкивается с тайнами родного города донора.
Часто, когда приближаются выходные, зрители ищут интересные минисериалы, которые можно посмотреть за день или два. Ведь не всегда хочется тратить много времени на длинные истории, зато есть желание окунуться в увлекательный сюжет после напряженной рабочей недели.
Именно поэтому такие форматы становятся все более популярными. Сериал "Хрустальная кукушка" – один из тех проектов, который идеально подойдет для ценителей коротких, но насыщенных историй. В материале 24 Канала рассказываем больше о ленте.
О чем сюжет сериала "Хрустальная кукушка"?
Сюжет разворачивается вокруг молодого врача, которая получает донорское сердце и постепенно восстанавливается после сложной операции. Впоследствии она решается вернуться к полноценной жизни. Героиню приглашают в родной город донора, где она знакомится с его семьей и местной общиной.
Впрочем, очень быстро выясняется, что за внешним спокойствием скрываются многочисленные тайны. В доме донора и в самом городке накопилось немало темных историй, которые повлияли на жизнь местных жителей. Теперь героине придется не только разобраться с прошлым другого человека, но и переосмыслить собственную жизнь.
Самые важные факты о сериале "Хрустальная кукушка": что стоит знать?
- Премьера сериала "Хрустальная кукушка" состоялась 13 ноября 2025 года.
- Проект сочетает элементы криминала, драмы и триллера.
- Главные роли исполнили Каталина Сопелана, Алехандро Гарсия, Ициар Итуньо, Альфонс Ньето и Елена Силва.
- Сериал насчитывает всего 6 эпизодов, которые можно посмотреть примерно за 5 часов.
- Лента доступна на стриминговой платформе Netflix.
- На платформе IMDb сериал получил оценку 6,6 из 10.
- Зрители отмечают захватывающий сюжет, атмосферу таинственности, местный колорит и напряженное развитие событий.
