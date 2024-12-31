Не тратьте на них время: 10 худших фильмов 2024 года
Подводя итоги года, кинокритики обращают внимание не только на лучшие проекты, но и на те, которые стали абсолютным разочарованием и провалом.
Кинокритики определили 10 худших фильмов 2024 года. Большинство этих лент – это комедии, пишет 24 Канал со ссылкой на Variety.
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Эти фильмы – одни из самых скучных в этом году. Они не принесут никакого удовольствия и будут вызывать лишь желание переключиться на что-то другое.
- "Чистильщик бассейнов" (Poolman);
- "Слухи" (Rumours);
- "Рейган" (Reagan);
- "Конец" (The End);
- "Лиза Франкенштейн" (Lisa Frankenstein);
- "Догмен" (Dogman);
- "Мышеловка" (The Mouse Trap);
- "Не очередная церковь" (Not Another Church);
- "Гарольд и магический карандаш" (Harold and the Purple Crayon);
- "Мятежная луна" (Rebel Moon: Director's Cut).
Что известно о худшем фильме года
Лента "Чистильщик бассейнов" или "Пулмен" – американская комедия, снята Крисом Пайном. Он дебютировал как режиссер, но также выступил сценаристом и главным актером.
"Чистильщик бассейнов": смотрите трейлер онлайн
В центре сюжета – Даррен Барренман, который работает уборщиком бассейна в Лос-Анджелесе и живет в старом жилом комплексе его родителей. Он стремится сделать родной город лучшим местом для жизни и постоянно посещает заседания городского совета.
Но выходки Даррена только сделали ему имидж местного сумасшедшего. Жизнь мужчины меняется, когда он встречается с загадочной женщиной. Даррен становится детективом, который хочет раскрыть заговор коррумпированной власти.