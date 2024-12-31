Кінокритики визначили 10 найгірших фільмів 2024 року. Більшість цих стрічок – це комедії, пише 24 Канал з посиланням на Variety.

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Ці фільми – одні з найнудніших цього року. Вони не принесуть жодного задоволення й викликатимуть лиш бажання перемкнутися на щось інше.

"Чистильник басейнів" (Poolman); "Чутки" (Rumours); "Рейган" (Reagan); "Кінець" (The End); "Ліза Франкенштейн" (Lisa Frankenstein); "Догмен" (Dogman); "Мишоловка" (The Mouse Trap); "Не чергова церква" (Not Another Church); "Гарольд і магічний олівець" (Harold and the Purple Crayon); "Бунтівний місяць" (Rebel Moon: Director’s Cut).

Що відомо про найгірший фільм року

Стрічка "Чистильник басейнів" або "Пулмен" – американська комедія, знята Крісом Пайном. Він дебютував як режисер, але також виступив сценаристом й головним актором.

"Чистильник басейнів": дивіться трейлер онлайн

У центрі сюжету – Даррен Барренман, який працює прибиральником басейну в Лос-Анджелесі й живе в старому житловому комплексі його батьків. Він прагне зробити рідне місто найкращим місцем для життя й постійно відвідує засідання міської ради.

Та витівки Даррена лише зробили йому імідж місцевого божевільного. Життя чоловіка змінюється, коли він зустрічається з загадковою жінкою. Даррен стає детективом, що хоче розкрити змову корумпованої влади.