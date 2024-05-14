Поэтому Кино 24 собрали для вас список худших лент в истории. Если вы до сих пор не разочаровались просмотром этих кинокартин, то и не стоит тратить на них свой вечер. Выбирайте для просмотра только качественные киноленты, которые стоят вашего просмотра.

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"Баллистика: Экс против Сивер" (2002)

Джереми Экс уволился из ФБР после загадочной смерти своей жены, которую он очень любил. Однако, власти считают, что только он сможет справиться с женщиной-агентом, известной как "Сивер", которая похитила сына главы секретного комитета агентств международной безопасности.

Лента получила всего 3.7 баллов в рейтинге и признана одной из худших в истории.

"Баллистика: Экс против Сивер": трейлер фильма

"Один пропущенный звонок" (2008)

Римейк японского фильма 2003 года получил всего 4.0 балла в рейтинге. Его сюжет показался зрителями очень странным: ваш телефон звонит. Но звук не такой, как обычно. Вы не успеваете ответить, а на экране появляется сообщение о пропущенном звонке от себя самого.

Еще страннее, время звонка указывает на будущее, на три дня после текущей даты. В автоответчике вы слышите свой собственный голос, таинственные звуки, а потом – предсмертный оклик.

"Один пропущенный звонок": трейлер фильма

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"Оставленные" (2014)

Лента не просто имеет низкий зрительский рейтинг, но и получила 3 номинации в главной антипремии года – "Золотая малина". Фильм стал худшим и получил категории "Худшая мужская роль" и "Худший сценарий".

Пилот реактивного самолета оказался в необычной ситуации. Его пассажиры внезапно исчезли, не оставив никаких логических следов.

Посадка была осуществлена в аварийном режиме. Выяснилось, что это лишь начало серии подобных пропаж людей по всей планете, расположенных в разных частях света. Эти загадочные явления не имеют пока научного объяснения, а количество людей, которые остались, постоянно уменьшается.

Эта ситуация приводит к масштабным катастрофам, что создает впечатление конца света, где никто не выживет.

"Оставленные": трейлер фильма

В этот список также вошли такие фильмы: "Тысяча слов" (2012) и "Готти" (2018). Хватит тратить время на некачественные фильмы, выбирайте то, что точно подарит вам лучшие эмоции.