Тому Кіно 24 зібрали для вас список найгірших стрічок в історії. Якщо ви досі не розчарувались переглядом цих кінокартин, то і не варто витрачати на них свій вечір. Обирайте для перегляду тільки якісні кінострічки, які вартують вашого перегляду.

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"Балістика: Екс проти Сівер" (2002)

Джеремі Екс звільнився з ФБР після загадкової смерті своєї дружини, яку він надзвичайно кохав. Проте, влада вважає, що лише він зможе впоратися з жінкою-агентом, відомою як "Сівер", яка викрала сина глави секретного комітету агентств міжнародної безпеки.

Стрічка отримала всього 3.7 балів у рейтингу і визнана однією із найгірших в історії.

"Балістика: Екс проти Сівер": трейлер фільму

"Один пропущений дзвінок" (2008)

Римейк японського фільму 2003 року отримав всього 4.0 бали у рейтингу. Його сюжет видався глядачами дуже дивним: ваш телефон дзвонить. Але звук не такий, як зазвичай. Ви не встигаєте відповісти, а на екрані з'являється повідомлення про пропущений дзвінок від себе самого.

Ще дивніше, час дзвінка вказує на майбутнє, на три дні після поточної дати. У автовідповідачі ви чуєте свій власний голос, таємничі звуки, а потім – передсмертний оклик.

"Один пропущений дзвінок": трейлер фільму

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"Залишені" (2014)

Стрічка не просто має низький глядацький рейтинг, а й отримала 3 номінації у головній антипремії року – "Золота малина". Фільм став найгіршим та отримав категорії "Найгірша чоловіча роль" та "Найгірший сценарій".

Пілот реактивного літака опинився в незвичайній ситуації. Його пасажири раптово зникли, не залишивши жодних логічних слідів.

Посадка була здійснена в аварійному режимі. З'ясувалося, що це лише початок серії подібних пропаж людей по всій планеті, розташованих в різних частинах світу. Ці загадкові явища не мають наразі наукового пояснення, а кількість людей, які залишилися, постійно зменшується.

Ця ситуація призводить до масштабних катастроф, що створює враження кінця світу, де ніхто не виживе.

"Залишені": трейлер фільму

До цього списку також увійшли такі фільми: "Тисяча слів" (2012) та "Ґотті" (2018). Годі витрачати час на неякісні фільми, обирайте те, що точно подарує вам найкращі емоції.