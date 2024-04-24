Кино 24 расскажет о худших фильмах ужасов, которые не способны оправдать ожиданий и не напугают даже ребенка. Эти ужастики не стоят просмотра и считаются провальными и жалкими.

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"Дом мертвецов"

Лента ужасов создана по мотивам одноименной видеоигры. Она рассказывает о группе подростков, которые попадают на загадочный остров, переполненный зомби. Выжившие пытаются найти из него выход.

"Дом мертвецов": смотрите трейлер онлайн

Ужастик стал одним из худших фильмов о зомби. Его называют неуклюжим, сюжетная линия отрывочная. Чаще лента вызывает смех, чем страх.

"Челюсти 4: Месть"

"Челюсти" – это серия фильмов об острове Эмити, где молодая девушка становится жертвой акулы. Смерти продолжаются, а потому на акулу-убийцу начинают охоту. Четвертая часть испортила впечатление обо всей франшизе из-за недоработок в сюжете, несоответствие. Возможно, причиной этого стало низкое финансирование.

"Челюсти 4: Месть": смотрите трейлер онлайн

"Один пропущенный звонок"

Фильм является низкорейтинговым римейком одноименной японской ленты. В центре сюжета телефон-убийца, который отправляет несколько голосовых сообщений людям об их смерти. Ленту подловили на плагиате других культовых ужастиков, но также впечатление о ней испортил скучный и слабый сюжет.

"Один пропущенный звонок": смотрите трейлер онлайн

"Тролль 2"

Лента рассказывает о семье, которая приехала на отдых. Город, куда они прибыли, населен гоблинами, переодевающимися в людей.

"Тролль 2": смотрите трейлер онлайн

Низкий бюджет ленты сказался на костюмах гоблинов, состоящих всего лишь из пластиковых масок. Но это не худшие недостатки: фильм испортило отсутствие интриги и экшена, а некачественные спецэффекты вызывают чувство стыда.