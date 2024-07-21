Не тратьте свое время: 3 худших триллера от Netflix

За последние годы Netflix изменил представление об индустрии кино, создавая блестящие драматические шоу. Однако платформа часто терпит и неудачу, даже если тратит на проект большие средства. Как правило, триллеры Netflix не оправдывают ожиданий.

Эти три фильма не вдохновляют, разочаровывают и совсем не оправдывают время, которое на них тратят зрители. Это одни из худших попыток Netflix создать хороший фильм в жанре триллера.

К слову 3 лучшие фильмы ужасов, которые можно посмотреть на Netflix

"Ландромат"

Комедийная драма рассказывает о группе журналистов, занимающихся расследованием Панамских документов.

"Ландромат": смотрите трейлер онлайн

Стивен Соденберг один из лучших режиссеров этого времени, но этот фильм называют худшим за всю его карьеру. Он мог бы скорее называться документальным, ведь на психологический триллер совсем не похож. Даже лучшие актеры: Антонио Бандерас, Гэри Олдман и гениальная Мерил Стрип не спасли ленту.

"Серый человек"

Экранизация одноименного романа рассказывает о борьбе профессиональных убийц. Это экс-оперативник ЦРУ Кортленд Джентри и его бывший коллега – Ллойд Хансен.

"Серый человек": смотрите трейлер онлайн

Фильм стал огромным разочарованием. Он выглядел как смесь других триллеров и не имел собственной особенности. Кроме того, роли главных героев не очень подошли ни Крису Эвансу, ни Райану Госилнгу.

"Яркость"

События фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе, где вместе с людьми сожительствуют эльфы, феи, кентавры. Полицейский Дэрил Уорд работает с напарником – первым орком-полицейским. Другие представители этой расы считают его предателем. Во время одного из рейдов напарники обнаруживают волшебную палочку, которая может воскресить силы зла.

"Яркость": смотрите трейлер онлайн

Кинокритики называют идею этого боевика абсурдной до такой степени, что ею невозможно наслаждаться. Важные темы, которые пытаются поднять в фильме, делают его неудобным, а мироздание очень неудачное.

