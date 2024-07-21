Ці три фільми не надихають, розчаровують і зовсім не виправдовують час, який на них витрачають глядачі. Це одні з найгірших спроб Netflix створити гарний фільм у жанрі трилера.

До слова 3 найкращі фільми жахів, які можна подивитися на Netflix

"Ландромат"

Комедійна драма розповідає про групу журналістів, що займаються розслідуванням Панамських документів.

"Ландромат": дивіться трейлер онлайн

Стівен Соденберг один з найкращих режисерів цього часу, але цей фільм називають найгіршим за всю його кар'єру. Він міг би радше називатися документальним, адже на психологічний трилер зовсім не схожий. Навіть найкращі актори: Антоніо Бандерас, Гері Олдман та геніальна Меріл Стріп не врятували стрічку.

"Сіра людина"

Екранізація однойменного роману розповідає про боротьбу професійних вбивць. Це ексоперативник ЦРУ Кортленд Джентрі і його колишній колега – Ллойд Гансен.

"Сіра людина": дивіться трейлер онлайн

Фільм став величезним розчаруванням. Він мав вигляд суміші інших трилерів і не мав власної особливості. Крім того, ролі головних героїв не дуже підійшли ні Крісу Евансу, ні Раяну Госілнгу.

"Яскравість"

Події фільму розгортаються в Лос-Анджелесі, де разом з людьми співінують ельфи, феї, кентаври. Поліціянт Деріл Ворд працює з напарником – першим орком-поліцейським. Інші представники цієї раси вважають його зрадником. Під час одного з рейдів напарники виявляють чарівну паличку, яка може воскресити сили зла.

"Яскравість": дивіться трейлер онлайн

Кінокритики називають ідею цього бойовика абсурдною до такої міри, що нею неможливо насолоджуватися. Важливі теми, які намагаються підняти у фільмі, роблять його незручним, а світобудова дуже невдала.

