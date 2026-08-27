Никогда их не смотрите: 10 фильмов с самым низким рейтингом в истории кино

Антирейтинг фильмов – это обычное явление, ведь далеко не всем удается снять по-настоящему качественный контент, который понравится зрителям. Некоторые картины получили настолько низкие оценки, что им даже не стоит давать шанс.

На сайте IMDb есть рейтинг таких фильмов, поэтому теперь вы точно будете знать, что стоит исключить из своего списка.

Антирейтинг фильмов

"Катастрофическое кино", 2008

Рейтинг IMDb: 1,9

Молодой человек вместе с друзьями пытается выжить после того, как мир начинает охватывать серия невероятных катастроф. Фильм построен как пародия на популярные блокбастеры и кинематографических персонажей 2000-х годов.

"Катастрофическое кино": смотрите онлайн трейлер фильма

"Манос: Руки судьбы", 1966

Рейтинг IMDb: 1,7

Семья путешествует на автомобиле, но сбивается с пути. Они находят уединенный дом посреди пустынной местности. Там герои знакомятся со странным хозяином и попадают в плен загадочного культа.

"Манос: Руки судьбы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Птичий апокалипсис: Шок и ужас", 2010

Рейтинг IMDb: 1,7

Молодой человек и его девушка отправляются в путешествие, когда на людей внезапно начинают нападать стаи агрессивных птиц. Герои пытаются выжить посреди хаоса, который постепенно превращается в настоящий апокалипсис.

"Птичий апокалипсис: Шок и ужас": смотрите онлайн трейлер фильма

"Супермалыши: Малыши-гении 2", 2003

Рейтинг IMDb: 1,5

Группа необычайно умных малышей обладает особой способностью общаться между собой на собственном языке. Им приходится противостоять опасным планам взрослых и попытаться спасти других детей.

"Супермалыши: Малыши-гении 2": смотрите онлайн трейлер фильма

"Спасти Рождество", 2014

Рейтинг IMDb: 1,3

Главный герой пытается убедить своего разочаровавшегося родственника снова поверить в истинный дух Рождества. Во время празднования он объясняет свое видение рождественских традиций и того, почему этот праздник имеет важное значение для христиан.

"Спасти Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Красавица и гадкий утенок", 2008

Рейтинг IMDb: 2,0

Красивый парень давно влюблен в привлекательную девушку, но она не хочет начинать отношения, пока ее лучшая подруга не найдет себе пару. Поэтому герой решает помочь подруге любимой найти мужа, хотя задача оказывается гораздо сложнее, чем он ожидал.

"Красавица и гадкий утенок": смотрите онлайн трейлер фильма

"Радхе", 2021

Рейтинг IMDb: 1,8

Полицейский Радхе получает задание остановить опасного наркоторговца, терроризирующего Мумбаи. Во время операции он вступает в борьбу с преступной группировкой и пытается уничтожить сеть, распространяющую наркотики по городу.

"Радхе": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дом мертвых", 2003

Рейтинг IMDb: 2,1

Группа молодых людей отправляется на остров, где должна состояться вечеринка, но оказывается в самом центре зомби-апокалипсиса. Чтобы выжить, героям приходится найти способ победить армию мертвецов и раскрыть тайну острова.

"Дом мертвых": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сын Маски", 2005

Рейтинг IMDb: 2,3

Молодой художник находит легендарную маску Локи, которая наделяет своего владельца необычайными способностями. Когда в его семье рождается ребенок, унаследовавший силу маски, жизнь героя превращается в сплошной хаос.

"Сын Маски": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эпическое кино", 2007

Рейтинг IMDb: 2,5

Группа молодых людей узнает, что все они связаны с странным фантастическим пророчеством. Вместе они отправляются в приключения, пародирующие сюжеты известных фэнтезийных и приключенческих фильмов.

"Эпическое кино": смотрите онлайн трейлер фильма

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