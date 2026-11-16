Голливудский провал: фильмы со звездами, получившие менее чем 3 балла на IMDb

Звездный актерский состав, немалые амбиции и знакомые лица на постерах еще не гарантируют успеха. Некоторые голливудские картины настолько разочаровали зрителей, что оказались среди худших фильмов на IMDb. Имена актеров в этих проектах могут вас немало удивить.

24 Канал собрал голливудские фильмы, которые, несмотря на участие известных актеров, получили менее чем 3 балла на IMDb и разочаровали зрителей.

"Нереальный блокбастер" (Disaster Movie), 2008

Рейтинг IMDb: 1,9/10

Жанр: комедия, пародия, фантастика.

Ким Кардашьян, Кармен Электра и Мэтт Лантер – именно такой актерский состав собрали создатели этой комедии. Лента должна была стать сатирой на популярные блокбастеры и фильмы-катастрофы, однако вместо остроумной пародии зрители получили хаотичное сочетание шуток, отсылок к поп-культуре и нелепых ситуаций.

Фильм вышел в период, когда пародии на известные кинохиты были особенно популярны. Однако даже большой список знакомых персонажей и звездных камео не помогло картине завоевать расположение аудитории. Сегодня о ней часто вспоминают в дискуссиях о самых неудачных комедиях Голливуда.

Вердикт критиков: Rotten Tomatoes дал фильму всего 1% положительных рецензий.

Смотрите трейлер фильма "Нереальный блокбастер" онлайн:

"Один в темноте" (Alone in the Dark), 2005

Рейтинг IMDb: 2,4/10

Жанр: ужасы, фантастика, боевик, мистика.

Кристиан Слейтер, Тара Рид и Стивен Дорфф согласились принять участие в проекте, который должен был перенести атмосферу популярной видеоигры на большой экран. Для экранизации выбрали историю о сверхъестественных явлениях, древних цивилизациях и опасных тайнах. На тот момент замысел казался вполне перспективным для поклонников мистических триллеров.

Однако результат оказался далеким от ожиданий. Картина режиссера Уве Болла стала одним из самых известных примеров неудачных экранизаций видеоигр. Ирония в том, что фильм с довольно известными голливудскими актерами впоследствии обрел гораздо большую популярность благодаря негативным отзывам, чем благодаря своим кинематографическим достоинствам. На Rotten Tomatoes у фильма всего 1% положительных рецензий.

Смотрите трейлер фильма "Один в темноте" онлайн:

"Красавица и чудовище" (The Hottie & the Nottie), 2008

Рейтинг IMDb: 2,0/10

Жанр: романтическая комедия.

Пэрис Хилтон решила попробовать себя в романтической комедии, однако эта работа не стала успешным кинематографическим экспериментом. Актриса сыграла одну из главных ролей в картине, которая должна была соединить легкий юмор, романтику и историю о настоящей красоте. Для Хилтон это была одна из заметных попыток закрепиться не только в мире музыки, моды и реалити-шоу, но и в кино.

Несмотря на узнаваемое имя главной актрисы, фильм не смог заинтересовать широкую аудиторию. Он даже получил сомнительную репутацию одной из худших романтических комедий своего времени. И хотя картина давно вышла на экраны, ее до сих пор упоминают в подборках кинематографических провалов.

Вердикт критиков: Rotten Tomatoes оценил картину всего в 6% положительных рецензий.

Смотрите трейлер фильма "Красавица и чудовище" онлайн:

"Битва за еду!" (Foodfight!), 2012

Рейтинг IMDb: 1,3/10

Жанр: анимация, комедия, приключения, семейный фильм.

Казалось бы, что может пойти не так, если к озвучиванию мультфильма пригласить Чарли Шина, Хилари Дафф, Еву Лонгорию и Кристофера Ллойда? Именно такой состав собрал анимационный проект "Foodfight!", который задумывался как масштабное комедийное приключение с героями, вдохновленными известными торговыми брендами.

Однако за громкими именами скрывалась непростая история производства. Работа над мультфильмом растянулась на годы, а его выход неоднократно откладывали. Когда картина наконец дошла до зрителей, она стала объектом критики из-за незавершенной на вид анимации и странных творческих решений. Теперь этот проект часто приводят в качестве примера того, что даже звездные голоса не способны спасти неудачную идею. На Rotten Tomatoes мультфильм получил 12% положительных отзывов.

Смотрите трейлер мультфильма "Битва за еду!" онлайн:

А если после такого антирейтинга захочется найти действительно достойное кино, обратите внимание на фильмы для семейного просмотра с хорошими оценками на IMDb.