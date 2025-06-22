Несмешные шутки и скучный сюжет: 3 худшие комедии всех времен, на которые не стоит тратить время

Казалось бы, рассмешить зрителя не так сложно. Но многим фильмам не удается справиться с этой задачей. А некоторые из таких лент имеют не только ужасные шутки, но и скучный сюжет, персонажей без развития и никакой интриги.

Кино 24 расскажет об одних из худших комедийных фильмов за все времена. На их просмотр даже не стоит тратить время, ведь лучше взамен посмотреть что-то качественное и по-настоящему смешное.

К слову Фильм, который наделал шума: где посмотреть ленту "Раша гудбай" онлайн

"Нереальный блокбастер" (2008)

Пародийный фильм рассказывает о злоключениях молодежи. В одну ночь им приходится переживать все возможные катастрофы, что валятся на их город – от астероидов и смерчей до землетрясений. Кроме того, молодым людям предстоит раскрыть тайны и спасти мир.

Фильм должен был стать пародией на ленты-катастрофы, но такое впечатление, что авторам было лень поработать лучше. Вульгарные шутки и высмеивание не сработали и вызывают лишь испанский стыд.

"Нереальный блокбастер": смотрите трейлер онлайн

"Такие разные близнецы" (2011)

Главный герой Джек – успешный работник рекламного агентства, который имеет красавицу-жену и детей. Самый большой его страх – приезд на день благодарения его сестры-близняшки Джилл. Когда девушка в очередной раз приезжает к брату, его жизнь переворачивается с ног на голову.

Талантливые фильмы с Адамом Сэндлером перечеркиваются этой лентой, где он не слишком удачно играет двух персонажей. Некоторые зрители шутят, что "Джек и Джилл" можно включать для пыток. Лента имеет одну из самых низких оценок в истории Rotten Tomatoes.

"Такие разные близнецы": смотрите трейлер онлайн

"Джильи"

Фильм рассказывает о наемном убийце из Лос-Анджелеса Джили, который постоянно в поиске приключений. Чтобы выполнить свое последнее задание, ему предстоит похитить брата окружного прокурора. Джили прячет его в квартире и решает объединиться с женщиной. Она или поможет ему, или добавит только неприятностей.

"Джили" хочет быть и романтической комедией, и криминальным фильмом одновременно. И несмотря на перспективных актеров, в нем все идет не так. Диалоги звучат странно, игра провальная, а в сюжете ничего интересного.

"Джильи": смотрите трейлер онлайн