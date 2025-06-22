Кіно 24 розповість про одні з найгірших комедійних фільмів за всі часи. На їхній перегляд навіть не варто витрачати час, адже краще натомість подивитися щось якісніше й по-справжньому кумедне.

До слова Фільм, який наробив галасу: де подивитись стрічку "Раша гудбай" онлайн

"Нереальний блокбастер" (2008)

Пародійний фільм розповідає про халепи молоді. В одну ніч їм доводиться переживати всі можливі катастрофи, що валяться на їхнє місто – від астероїдів і смерчів до землетрусів. Крім того, молодим людям належить розкрити таємниці й врятувати світ.

Фільм мав стати пародією на стрічки-катастрофи, але таке враження, що авторам було ліньки попрацювати краще. Вульгарні жарти та висміювання не спрацювали й викликають лиш іспанський сором.

"Нереальний блокбастер": дивіться трейлер онлайн

"Джек і Джилл" (2011)

Головний герой Джек – успішний працівник рекламного агентства, який має красуню-дружину та дітей. Найбільший його страх – приїзд на день подяки його сестри-близнючки Джилл. Коли дівчина вчергове приїжджає до брата, його життя перевертається з ніг на голову.

Талановиті фільми з Адамом Сендлером перекреслюються цією стрічкою, де він не надто вдало грає двох персонажів. Деякі глядачі жартують, що "Джек і Джилл" можна вмикати для катувань. Стрічка має одну з найнижчих оцінок в історії Rotten Tomatoes.

"Джек і Джилл": дивіться трейлер онлайн

"Джилі"

Фільм розповідає про найманого вбивцю з Лос-Анджелеса Джилі, який постійно у пошуку пригод. Щоб виконати своє останнє завдання, йому належить викрасти брата окружного прокурора. Джилі ховає його у квартирі та вирішує об'єднатися з жінкою. Вона або допоможе йому, або додасть лише неприємностей.

"Джилі" хоче бути й романтичною комедією, і кримінальним фільмом водночас. І попри перспективних акторів, у ньому все йде не так. Діалоги звучать дивно, гра провальна, а в сюжеті нічого цікавого.

"Джилі": дивіться трейлер онлайн