Идиоты, которые вымрут как динозавры – Эванс о людях, критикующих ЛГБТ-сцены в мультике Pixar

Недавно в странах Ближнего Востока запретили показ мультфильма студии Pixar "Базз Лайтер". Все из-за ЛГБТ-сцены. Крис Эванс высказался по этому поводу и призвал не обращать на них внимания и двигаться дальше.

Когда 13 июня мультфильм запретили показ в ряде стран Ближнего Востока, пользователи в интернете также начали критиковать проект за сцену поцелуя между двумя девушками. По их словам, ЛГБТ-фрагментам не место в мультфильме 0+.

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Крис Эванс вступился за репрезентацию секс-меньшинств в мультфильме "Базз Лайтер"

Крис Эванс, озвучивший главного героя Базза, назвал людей, критикующих взгляды геев или лесбиянок, идиотами, которые вымрут как динозавры. Кроме этого дополнил, что всегда будут боящиеся и пытающиеся удержаться за старое.

А также отметил, что на таких людей не стоит обращать внимания, а сделать акцент на самосовершенствовании и развитии.

Вся правда в том, что эти люди – идиоты. Каждый раз, когда мы просыпаемся, происходит социальный прогресс, американская история, человеческая история – это история постоянного социального пробуждения и роста, и это то, что делает нас добрыми,

– сказал он.

"Всегда будут люди, которые боятся, не понимают и пытаются удержаться за то, что было раньше. Но такие люди вымрут как динозавры. Я думаю, наша цель в том, чтобы не обращать на них внимания, идти вперед и подражать тому прогрессу, который делает нас людьми", – дополнил Крис Эванс.

"Базз Лайтер": сюжет и трейлер

"Базз Лайтер" является фантастическим приключенческим мультфильмом, спинофом к анимационной франшизе "История игрушек".

В центре сюжета – история одного из главных персонажей – Базза Олдрина. Свое имя он получил от астронавта, второго ступившего на поверхность Луны.

Идея снять мультфильм об отдельном герое появилась еще в 2003 году, анонсирован мультфильм в 2022 году. Главную роль озвучил Крис Эванс, которого мы упоминали выше.

"Базз Лайтер" в кинотеатрах с 16 июня 2022 года. Над мультфильмом работали Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures.

"Базз Лайтер" 2022: смотрите трейлер

Напомним, ранее страны Ближнего Востока отменили показ фильма Marvel "Вечные". Это также связано с демонстрацией поцелуя гомосексуальной пары в ленте. А также запрещали показ "Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия" и "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга.