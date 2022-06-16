Коли 13 червня мультфільм заборонили до показу у низці країн Близького Сходу, користувачі в інтернеті також почали критикувати проєкт за сцену поцілунку між двома дівчатами. За їхніми словами, ЛГБТ-фрагментам не місце у мультфільмі 0+.

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Кріс Еванс заступився за репрезентацію секс-меншин у мультфільмі "Базз Лайтер"

Кріс Еванс, який озвучив головного героя Базза, назвав людей, які критикують погляди геїв чи лесбіянок, ідіотами. Крім цього доповнив, що завжди будуть ті, які бояться і намагаються втриматися за старе.

А також зазначив, що на таких людей не варто звертати уваги, а натомість зробити акцент на самовдосконаленні та розвитку.

Вся правда в тому, що ці люди – ідіоти. Завжди будуть люди, які бояться, не розуміють і намагаються утриматись за те, що було раніше. Але такі люди вимруть, як динозаври. Я думаю, наша мета в тому, щоб не звертати на них уваги, йти вперед і наслідувати той прогрес, який робить нас людьми, – сказав Кріс Еванс.

"Базз Лайтер" у кінотеатрах з 16 червня 2022 року.

"Базз Лайтер" 2022: дивіться трейлер