Оставшиеся в живых звезды первого сезона "Игры в кальмара" – Ли Чон Чжэ, Ли Бен Хон, Ви Ха Чжун и Кон Ю – все вернутся. Об этом Netflix сообщил на мероприятии для поклонников Tudum в Бразилии в субботу, 17 июня.

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"Игра в кальмара" 2 сезон: актерский состав

Среди объявленных новичков – четыре звезды мужского пола:

Им Си Ван (ранее участник k-pop группы ZE:A и известный по ролям в фильмах, таких как "Адвокат" и "Чрезвычайная декларация"),

(ранее участник k-pop группы ZE:A и известный по ролям в фильмах, таких как "Адвокат" и "Чрезвычайная декларация"), Кан Ха Ниль (из таких корейских драм, как "Полуночные бегуны", "Когда цветет камелия"),

(из таких корейских драм, как "Полуночные бегуны", "Когда цветет камелия"), Пак Сон-хун (из корейского хита Netflix "Слава") и

(из корейского хита Netflix "Слава") и Ян Дон Гун (из популярной драмы Disney+ "Связь").

После объявления актерского состава некоторые поклонники обратились к Netflix в соцсетях, чтобы спросить, почему не было представлено ни одной женщины в касте – особенно после прорыва популярности модели Чон Хо Йон, сыгравшей в первом сезоне.

Ожидается, что премьера 2 сезона "Игры в кальмара" состоится где-то в 2024 году. Над продолжением работал режиссер Хван Дон Хек, получивший премию Эмми за работу над сериалом "Игра в кальмара" два года назад.

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В сериале "Игра в кальмара" рассказывают о группе людей, переживающих финансовые затруднения. Они согласны принять участие в играх на выживание. Сериал поражает головокружительностью событий, однако направляет к темам глобального социального неравенства, насилия и жестокости общества. Сценарист и режиссер Гван Дон Хек 12 лет искал спонсора для ленты, а за основу взял популярную игру среди школьников, которая называется "Кальмар".

"Игра в кальмара" 2 сезон: смотрите тизер