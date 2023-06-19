Зірки першого сезону "Гри в кальмара", які залишилися живими, – Лі Чон Чже, Лі Бьон Хон, Ві Ха Чжун і Кон Ю – усі повернуться. Про це Netflix повідомив на заході для шанувальників Tudum у Бразилії в суботу, 17 червня.

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"Гра в кальмара" 2 сезон: акторський склад

Серед оголошених новачків – чотири зірки чоловічої статі:

Ім Сі Ван (раніше учасник k-pop групи ZE:A та відомий за ролями у фільмах, як-от "Адвокат" і "Надзвичайна декларація"),

(раніше учасник k-pop групи ZE:A та відомий за ролями у фільмах, як-от "Адвокат" і "Надзвичайна декларація"), Кан Ха Ниль (з таких корейських драм, як "Опівнічні бігуни", "Коли цвіте камелія"),

(з таких корейських драм, як "Опівнічні бігуни", "Коли цвіте камелія"), Пак Сон-хун (з корейського хіта Netflix "Слава") і

(з корейського хіта Netflix "Слава") і Ян Дон Гун (з популярної драми Disney+ "Зв'язок").

Після оголошення акторського складу, деякі шанувальники звернулися до Netflix у соцмережах, щоб запитати, чому не було представлено жодної жінки у касті – особливо після прориву популярності моделі Чон Хо Йон, яка зіграла у першому сезоні.

Очікується, що прем’єра 2 сезону "Гри в кальмара" відбудеться десь у 2024 році. Над продовженням працюватися режисер Хван Дон Хьок, який отримав премію Еммі за роботу над серіалом "Гра в кальмара" два роки тому.

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У серіалі "Гра в кальмара" розповідають про групу людей, які переживають фінансову скруту. Вони погоджуються взяти участь в іграх на виживання. Серіал вражає карколомністю подій, проте спрямовує до тем глобальної соціальної нерівності, насильства і жорстокості суспільства. Сценарист і режисер Гван Дон Хьок 12 років шукав спонсора для стрічки, а за основу взяв популярну гру серед школярів, яка називається "Кальмар".

"Гра в кальмара" 2 сезон: дивіться тизер