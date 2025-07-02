3 сезон "Игры в кальмара" установил новые рекорды на Netflix: сколько просмотров собрал сериал

Новейший третий сезон популярного корейского сериала "Игра в кальмара" побил новые рекорды на стриминге Netflix. Финальный сезон ленты стал крупнейшим телевизионным запуском в истории платформы.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание The Guardian. В материале узнаете, о каком количестве просмотров идет речь.

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3 сезон "Игры в кальмара" побил новые рекорды на Netflix: подробности

Всего за три дня после премьеры сериал собрал более 60,1 миллиона просмотров, установив новый рекорд на стриминговой платформе – суммарное время просмотра составило 368,4 миллиона часов.

Новый сезон уже попал в лучшие 10 самых популярных неанглоязычных сериалов Netflix, заняв девятую строчку, тогда как первый и второй сезоны остаются лидерами рейтинга.

"Игра в кальмара": смотрите онлайн трейлер сериала

Оценки критиков относительно третьего сезона были умеренно положительными:, например, обозреватель The Guardian Ребекка Николсон заметила, что сериал потерял свою остроту. Ранее мы также подготовили подборку рецензий на новый сезон – посмотреть их можно по ссылке.