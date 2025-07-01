Некоторые из них сравнивают любимых героев в первых эпизодах с их колоссальными изменениями в последних сериях. В материале Кино 24 со ссылкой на Netflix мы покажем, какие изменения произошли у главных героев.

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От 1 до 3 сезона: как изменились герои сериала "Джинни и Джорджия"

Если сравнить первый и третий сезоны, Джинни претерпела заметную трансформацию. В начале сериала она – неуверенная в себе девочка, которая боится будущего, не находит общего языка с матерью, не имеет друзей и только ищет свое место в мире и отношения, в которых чувствовала бы себя безопасно. В третьем же сезоне Джинни – это уже молодая девушка с формируемым характером.



Джинни в 1 и 3 сезоне / Фото Netflix

Она умеет постоять за себя и свою семью, даже если осознает, что ее мама сделала много ошибок или даже преступлений. Джинни постепенно превращается в маленькую версию Джорджии – женщину, которая готова на все, чтобы защитить близких.

Кстати, смотрите, как выглядит актриса, которая сыграла Джинни в сериале "Джинни и Джорджия".

Зато Джорджия, которая в первом сезоне умела слушать только себя и свой внутренний голос, в третьем сезоне начинает слышать своих детей, признавать свои ошибки и доверять своим настоящим эмоциям, а не только амбициям и хитрым планам.



Джинни и Джорджия во 2 и в 3 сезоне / Фото Netflix

Маркус в первом и третьем сезонах – это совершенно разный человек. В первых сериях мы видим его как высокомерного, самоуверенного, напыщенного юношу, который влюбляется в Джинни. В третьем сезоне он борется с тяжелой депрессией и алкоголизмом. Кстати, чтобы показать его взросление, создатели ленты даже меняют его прическу.



Маркус в 1 и 3 сезоне / Фото Netflix

Он любит Джини, но не хочет, чтобы ее жизнь разрушалась из-за его личной драмы. Однако он готов быть с ней рядом в самые тяжелые моменты жизни и просто подать свое плечо помощи, когда это нужно.



Маркус и Джинни в 1 и в 3 сезонах / Фото Netflix

Если вы еще до сих пор не посмотрели новейшие эпизоды "Джинни и Джорджии", вам точно стоит это исправить. Поторопитесь!