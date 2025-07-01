Дехто із них порівнює улюблених героїв у перших епізодах із їхніми колосальними змінами в останніх серіях. У матеріалі Кіно 24 з посиланням на Netflix ми покажемо, які зміни відбулися у головних героїв.

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Від 1 до 3 сезону: як змінились герої серіалу "Джинні та Джорджія"

Якщо порівняти перший і третій сезони, Джинні зазнала помітної трансформації. На початку серіалу вона - невпевнена в собі дівчинка, яка боїться майбутнього, не знаходить спільної мови з матір'ю, не має друзів і лише шукає своє місце у світі та стосунки, у яких почувалася б безпечно. У третьому ж сезоні Джинні – це вже молода дівчина з формованим характером.



Джинні у 1 та 3 сезоні / Фото Netflix

Вона вміє постояти за себе та свою сім'ю, навіть якщо усвідомлює, що її мама зробила багато помилок або навіть злочинів. Джинні поступово перетворюється на маленьку версію Джорджії – жінку, яка готова на все, аби захистити близьких.

До речі, дивіться, як виглядає акторка, яка зіграла Джинні у серіалі "Джинні та Джорджія".

Натомість Джорджія, яка у першому сезоні вміла слухати тільки себе та свій внутрішній голос, у третьому сезоні починає чути своїх дітей, визнавати свої помилки та довіряти своїм справжнім емоціям, а не тільки амбіціям та хитрим планам.



Джинні та Джорджія у 2 та у 3 сезоні / Фото Netflix

Маркус у першому та третьому сезонах – це абсолютно різна людина. У перших серіях ми бачимо його як зверхнього, самовпевненого, пихатого юнака, який закохується у Джинні. У третьому сезоні він бореться із важкою депресією та алкоголізмом. До речі, аби показати його дорослішання, творці стрічки навіть змінюють його зачіску.



Маркус у 1 та 3 сезоні / Фото Netflix

Він любить Джині, але не хоче, аби її життя руйнувалося через його особисту драму. Однак він готовий бути з нею поруч у найважчі моменти життя і просто подати своє плече допомоги, коли це потрібно.



Маркус та Джинні у 1 та у 3 сезонах / Фото Netflix

Якщо ви ще досі не переглянули найновіші епізоди "Джинні та Джорджії", вам точно варто це виправити. Покваптесь!