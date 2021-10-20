Новый сезон сериала "Ты" подвинул "Игру в кальмара" с первого места рейтинга Netflix в США. Южнокорейский триллер пробыл в статусе лидера просмотров в Штатах 24 дня. Премьера всех десяти эпизодов третьей части "Ты" состоялась 16 октября.

13 октября Netflix сообщил, что сериал "Игра в кальмара" стал самым успешным проектом на Netflix за всю историю. Его посмотрели более 140 миллионов пользователей во всем мире. А это 66% от общего количества аккаунтов стриминга.

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Однако, есть и неприятные для "Игры в кальмара" новости. По данным Forbes, буквально в первый день показа нового сезона фильма "Ты" первая серия вытеснила его с первого места.



"Игра в кальмара" больше не лидер Netflix в США / Фото Netflix

Что известно о третий сезон сериала "Ты"

: Пен Бэджли, Виктория Педретти, Шалита Грант, Трэвис Ван Винкл, Спидмен.

После серии жестоких убийств Джо переехал в Лос-Анджелес. Его новой пассией стала кулинар Лав Куинн. На этот раз он вновь возвращается к убийствам, однако делает все, чтобы эти отношения не завершились. Авторы проекту намекают, что 3 сезон будет еще более кровавие предыдущих и более напряженным, поэтому зрители уже в ожидании продолжения этой истории.

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