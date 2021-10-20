"Игра в кальмара" больше не лидер Netflix в США
Источник:Forbes
Новый сезон сериала "Ты" подвинул "Игру в кальмара" с первого места рейтинга Netflix в США. Южнокорейский триллер пробыл в статусе лидера просмотров в Штатах 24 дня. Премьера всех десяти эпизодов третьей части "Ты" состоялась 16 октября.
13 октября Netflix сообщил, что сериал "Игра в кальмара" стал самым успешным проектом на Netflix за всю историю. Его посмотрели более 140 миллионов пользователей во всем мире. А это 66% от общего количества аккаунтов стриминга.
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Однако, есть и неприятные для "Игры в кальмара" новости. По данным Forbes, буквально в первый день показа нового сезона фильма "Ты" первая серия вытеснила его с первого места.
"Игра в кальмара" больше не лидер Netflix в США / Фото Netflix
Что известно о третий сезон сериала "Ты"В главных ролях: Пен Бэджли, Виктория Педретти, Шалита Грант, Трэвис Ван Винкл, Спидмен.
После серии жестоких убийств Джо переехал в Лос-Анджелес. Его новой пассией стала кулинар Лав Куинн. На этот раз он вновь возвращается к убийствам, однако делает все, чтобы эти отношения не завершились. Авторы проекту намекают, что 3 сезон будет еще более кровавие предыдущих и более напряженным, поэтому зрители уже в ожидании продолжения этой истории.
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