13 жовтня Netflix повідомив, що "Гра в кальмара" став найуспішнішим проєктом на Netflix за всю історію. Його подивилися понад 140 мільйонів користувачів у всьому світі. А це 66 % від загальної кількості акаунтів стрімінгу.

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Одначе, є і неприємні для "Гри в кальмара" новини. За даними Forbes, буквально в перший день показу нового сезону стрічки "Ти" перша серія витіснила його з першого місця.



"Гра в кальмара" більше не лідер Netflix у США / Фото Netflix

Що відомо про третій сезон серіалу "Ти"

У головних ролях: Пен Беджлі, Вікторія Педретті, Шаліта Грант, Тревіс Ван Вінкл, Скотт Спідман.

Після серії жорстоких вбивств Джо переїхав до Лос-Анджелеса. Його новою пасією стала кулінарка Лав Квінн. Цього разу він знов повертається до вбивств, однак робить все, щоб ці стосунки не завершились. Автори проєкту натякають, що 3 сезон буде ще кривавішим за попередні та більш напруженим, тому глядачі вже в очікуванні продовження цієї історії.

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