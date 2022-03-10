"Игра в кальмара" от ВСУ: Антон Коломейцев пронзительно изобразил поражение оккупантов

Главный архитектор Львова Антон Коломейцев очень внимательно изобразил военные действия России на территории Украины. Он создал иллюстрацию, изображающую первую детскую игру, в которую играли герои популярного сериала "Игра в кальмара".

По правилам игры "зеленый и красный свет", участники должны пробежать от старта к финишу невредимыми. Как сообщает 24 канал, не все так просто: они могут двигаться только тогда, когда большая кукла отворачивается и сообщает о "зеленом свете".

Читайте также Зеленский – Поттер, Путин – Волдеморт: в Польше появились необычные муралы в поддержку Украины

Как только она возвращается, участники игры должны замереть, если будет движение во время "красного света", – игрок выбывает. В кровавом сериале "Игра в кальмаре" – он умирает.

Антон Коломейцев пронзительно изобразил поражение оккупантов в стиле сериала "Игры в кальмара"

На поле боя российско-украинской войны украинская армия храбро уничтожает немало оккупантов, наступающих на наши земли. Иллюстрация, которую создал Антон Коломейцев, точно показывает, как ВСУ не дает осуществить захватническую мечту оркам.

"Игра в кальмара" от ВСУ,

– написал Коломейцев



"Игра в кальмара" от ВСУ / Иллюстрация Антона Коломейцева

Напомним, в польском городе Познань на улице Гетманска появились яркие необычные муралы в стиле "Гарри Поттера". Создал местный художник Kawu, чем выразил поддержку Украине. Он изобразил президента Украины Владимира Зеленского и президента страны-агрессора Владимира Путина, точно сравнив их с образами известной саги о юном волшебнике Гарри Поттере.

Интиресно Это непростая война, она – от москаля, – Дидзьо поделился своими переживаниями

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!