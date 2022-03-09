Как сообщает 24 канал, Kawu изобразил президента Украины Владимира Зеленского и президента страны-агрессора Владимира Путина, точно сравнив их с образами известной саги о юном волшебнике Гарри Поттере.

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Владимир Зеленский в образе Гарри Поттера

Те, кто читал книги или видел фильмы о юном волшебнике, прекрасно знают, кто такие Лорд Волдеморт и Гарри Поттер, впоследствии победивший все темные силы.

На заднем плане стенописи с Владимиром Зеленским видны Софиевский собор и флаг Украины с надписью "Свободная Украина".



Владимир Зеленский на мурале в Польше / Фото kawuart

Владимир Путин в образе Лорда Волдеморта

Лорд Волдеморт, по сюжету Джоан Роулинг, – могучий злой волшебник, который, практикуя черную магию, совершает жестокие преступления, терроризирует мир волшебников и людей, не имеющих магических способностей.

Позади стенописи с Путиным видны украинский флаг и огонь – именно он говорит о войне, которую начали русские на территории Украины. В правом верхнем углу кроме подписи художника есть еще и хештег #NoWar.



Владимир Путин на мурале в Польше / Фото kawuart

Кроме фото, художник снял видео, как муралы смотрятся с высоты.

К слову, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг призвала помогать украинским детям, пострадавшим от нападения Путина. Сама же писательница уже пожертвовала 1,3 миллиона долларов.