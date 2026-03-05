Warner Bros работает над фильмом "Игра престолов"
- Warner Bros. официально разрабатывает полнометражный фильм "Игра престолов" вместе со сценаристом Бо Уиллимоном.
- Проект может быть под вопросом из-за ожидаемой продажи студии Warner Bros. компании Paramount Skydance.
Сериал "Игра престолов", снятый по романам писателя Джорджа Р. Р. Мартина, получил большой успех во всем мире. Похоже, зрители смогут увидеть фэнтези на большом экране.
Компания Warner Bros. официально работает над полнометражным фильмом "Игра престолов" вместе со сценаристом Бо Уиллимоном. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Не пропустите Когда выйдет долгожданный фильм "Острые козырьки: Бессмертный" с Киллианом Мерфи
Намеки на полнометражный фильм "Игра престолов" появились в январе 2026 года. В статье The Hollywood Reporter о Джордже Мартине говорилось, что HBO и Warner Bros. работают над конкурирующими версиями истории о завоевании Вестероса королем Эйгоном I Таргариеном. Экранизация должна быть такого же масштаба как "Дюна".
Однако проекты Warner Bros. пока под вопросом, ведь ожидается продажа студии компании Paramount Skydance. Хотя недавно руководитель Paramount Дэвид Эллисон признался, что его любимый сериал от HBO – "Игра престолов", что можно считать хорошим знаком.
О возможном фильме "Игра престолов" говорили еще в 2013 году. Шоуранеры сериала Дэвид Бениофф и Дэн Вайс предложили HBO завершить серию блокбастеров тремя полнометражными фильмами, похожими на "Властелин колец". Однако тогда телеканал отказался от этой идеи.
Что известно о сериале "Игра престолов"?
Фэнтезийный сериал "Игра престолов" вышел в далеком 2011 году. События разворачиваются в вымышленных мирах Вестероса и Эссоса, где влиятельные семьи борются за власть.
Всего зрители увидели 8 сезонов, премьера последнего состоялась в апреле 2019 года. Сериал получил более 160 номинаций на премию "Эмми".
В сериале сыграли такие популярные актеры, как Эмилия Кларк, Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау, Лина Хиди, Шон Бин, Кит Харингтон, Софи Тернер, Мэйси Уильямс и другие.