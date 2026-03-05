Компания Warner Bros. официально работает над полнометражным фильмом "Игра престолов" вместе со сценаристом Бо Уиллимоном. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Намеки на полнометражный фильм "Игра престолов" появились в январе 2026 года. В статье The Hollywood Reporter о Джордже Мартине говорилось, что HBO и Warner Bros. работают над конкурирующими версиями истории о завоевании Вестероса королем Эйгоном I Таргариеном. Экранизация должна быть такого же масштаба как "Дюна".

Однако проекты Warner Bros. пока под вопросом, ведь ожидается продажа студии компании Paramount Skydance. Хотя недавно руководитель Paramount Дэвид Эллисон признался, что его любимый сериал от HBO – "Игра престолов", что можно считать хорошим знаком.

О возможном фильме "Игра престолов" говорили еще в 2013 году. Шоуранеры сериала Дэвид Бениофф и Дэн Вайс предложили HBO завершить серию блокбастеров тремя полнометражными фильмами, похожими на "Властелин колец". Однако тогда телеканал отказался от этой идеи.

Что известно о сериале "Игра престолов"?