Как игра в шахматы спасла узника: фильм "Королевская игра" по Стефану Цвейгу выйдет в декабре

Украинская премьера фильма состоялась в рамках фестиваля "Новое немецкое кино". В украинских кинотеатрах лента "Королевская игра" по мотивам мирового бестселлера Стефана Цвейга выйдет 9 декабря.

"Королевская игра" – это история противостояния человека и системы, которая сочетает в себе историческую драму с психологическим триллером. Фильм снят по мотивам последнего и самого известного произведения знаменитого австрийского писателя Стефана Цвейга "Шахматная новелла". Об этом нам сообщила компания Артхаус Трафик.

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Весна, 1938 год. Йозеф пытается покинуть оккупированную нацистами Австрию, но попадает под арест. Закрытый в отдельной камере, он совершенно теряет связь с миром. Но однажды ему удается украсть у тюремщиков книгу о шахматах. Игра становится для него освобождением.



Кадр из фильма "Королевская игра" / Фото пресс-службы Артхаус Трафик

Что известно о режиссере ленты

Место в режиссерском кресле занял Филипп Штёльцль – режиссер клипов Rammstein, Мадонны, Мика Джаггера и The Rasmus, а также многих оперных постановок. В Германии он считается мастером зрительского кино. Среди его работ – биографическая драма "Гёте!", в которой немецкий классик представал не седым старцем, а юным красавцем, и "Лекарь: Ученик Авиценны" о приключениях средневековых врачей.

Актерский состав фильма

Актерский состав фильма охватывает немецких знаменитостей нашего времени. Главную роль исполнил Оливер Мазуччи, звезда Netflix-сериала "Тьма" и фильмов "Работа без авторства" и "Как Гитлер украл розового кролика". В роли главного антагониста – Альбрехт Шух – двойной призер прошлогодней Немецкой киноакадемии (за главную роль в "Берлин, Александерплац" и второстепенную в "Разрушительница системы"). Также в ролях обладательница "Серебряного медведя" Берлинале Биргит Минихмайр ("Парфюмер: История одного убийцы", "3 дня с Роми Шнайдер") и Самуэль Финци ("Соблазнитель").

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Награды картины "Королевская игра"

У себя на родине "Королевская игра" уже успела стать хитом: так, в коллекции наград фильма – призы Баварской кинопремии за Лучшую актерскую игру (Оливер Мазуччи) и Лучший продакшн. Фильм получил семь номинаций на Немецкую кинопремию и стал лауреатом в категории "Лучший дизайн костюмов".

"Королевская игра" 2021: смотрите трейлер