В сентябре "Параллельные матери" стали фильмом открытия Венецианского международного кинофестиваля, где картина получила восторженные отзывы прессы и индустрии, а Пенелопа Крус была отмечена первым в ее карьере Кубком Вольпи за лучшую женскую роль. Об этом редакции Кино 24 сообщила компания VLG.FILM.

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Также "Параллельные матери" стали фильмом закрытия кинофестиваля в Нью-Йорке. Рейтинг Rotten Tomatoes – 100%.

Пресса называет "Параллельные матери" – абсолютным триумфом как для Крус, так и для Альмодовара, который впервые за свою карьеру в сюжет о семейных драмах вводит тему политических проблем Испании и прошлого, которое по-прежнему влияет на современное поколение.

Сюжет фильма

Фильм рассказывает о двух матерях – успешном фотографе Дженис и студентке Анне, чьи судьбы переплетаются самым невероятным образом, когда они становятся матерями в один и тот же день.



Пенелопа Крус / Фото VLG.FILM

Актерский состав

Вместе с Пенелопой Крус в "Параллельных матерях" также снялись:

Милена Смит;

Росси Де Пальма;

Айтана Санчес-Хихон;

Исраэль Элехальде и другие.



Пенелопа Крус, Милена Смит и Педро Альмодовар / Фото VLG.FILM

"Параллельные матери" Педро Альмодовара с Пенелопой Крус в главной роли стартуют в украинских кинотеатрах со 2 декабря.

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