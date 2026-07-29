"Птичий мозг" и "марионетка": Илон Маск публично унизил Энн Хэтэуэй

Илон Маск, похоже, в очередной раз доказал, что для него соцсеть X – это не просто площадка для постов, а настоящий ринг. На этот раз под огонь критики миллиардера попала лауреатка "Оскара" Энн Хэтэуэй, которой досталось из-за... речи, произнесенной еще восемь лет назад.

Как сообщает hindustantimes, причиной конфликта стал отрывок из выступления Хэтэуэя на ужине Human Rights Campaign в сентябре 2018 года. Тогда актриса говорила о равенстве, правах ЛГБТК+ людей, трансгендерных людей и расовой инклюзивности, призвав отказаться от представления, будто все остальные должны "вращаться" вокруг белых, гетеросексуальных и цисгендерных людей.

Впрочем, слова актрисы совсем не впечатлили Илона Маска. Наоборот – он решил устроить публичную разнос.

В серии постов бизнесмен заявил, что Хэтэуэй якобы просто читает чужой текст и не демонстрирует собственного критического мышления.

Она просто читает сценарий, который для нее написали другие. Никакого критического мышления здесь нет, – написал Маск.



Энн Хэтэуэй / Фото Getty Images



На этом он не остановился. Впоследствии назвал актрису "марионеткой", заявил, что настоящим виновником является автор ее речи.

А финальным аккордом стало оскорбление, которое сложно назвать дипломатичным. Маск написал, что у Хэтэуэй "маленький птичий мозг", а также добавил, что она якобы лишь повторяет то, что ей говорит Голливуд, не имея собственного мнения.

Это не первый случай

Стоит отметить, что в последнее время Маск регулярно критикует не только саму Энн Хэтэуэй, но и будущий фильм "Одиссея" Кристофера Нолана, в котором она сыграла одну из ролей.

Предприниматель уже заявлял, что его искусственный интеллект Grok якобы создаст исторически более точную версию "Одиссеи", чем голливудская лента.

Более того, он публиковал резкие посты о кастинге фильма, в частности о Лупите Нионго и Элиоте Пейдже. Сам Кристофер Нолан на эти выпады не реагировал, а Лупита Нионго кратко ответила, что критика будет существовать независимо от того, вступать ли с ней в дискуссию.

Сама Энн Хэтэуэй пока также не комментировала слова Маска.

Похоже, в Голливуде сейчас не бывает спокойных дней. Пока одни знаменитости становятся героями громких публичных конфликтов, другие страдают от масштабной утечки личных данных. Среди пострадавших – и Анджелина Джоли.