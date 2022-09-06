Толкин переворачивается в гробу, – Илон Маск раскритиковал сериал "Властелин колец"

Генеральный директор Tesla Илон Маск подверг критике последний крупный проект Amazon, о котором все говорят. Речь идет о сериале "Властелин колец: Кольца власти".

Можно сказать, что соперничество между Илоном Маском и Джеффом Безосом, соревнующиеся в покорении космоса, подогрелось появлением нового проекта по мотивам Толкина. Последнее заявление Маска о блокбастере "Властелин колец: Кольца власти" вряд ли порадует Безоса, который возглавляет Amazon.

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Илон Маск раскритиковал сериал "Властелин колец: Кольца власти"

Компания Amazon объявила, что премьеру этого мегабюджетного фэнтезийного сериала просмотрели более 25 миллионов человек во всем мире. "Властелин колец: Кольца власти" привлек более 25 миллионов зрителей во всем мире в первый же день, побив все предыдущие рекорды и став крупнейшей премьерой в истории Prime Video", – говорится в сообщении Amazon.

Маск, большой поклонник научной фантастики, является одним из миллионов людей, которые его смотрели. И по меньшей мере, что мы можем сказать, это то, что миллиардеру совсем не понравилась версия, представленная на экране Amazon. 5 сентября он лаконично в твиттере заявил: "Толкин переворачивается в гробу".



Маск раскритиковал новый сериал Amazon / Скриншот твита

Известно, что компания потратила сумасшедшие деньги на создание этого сериала, но его оценили далеко не все. Зрители критикуют актерскую игру и затянутый сюжет. В то же время, критики хвалят атмосферу и декорации.

Пока вышло всего два первых эпизода, чем поразит сериал дальше и какими будут отзывы – узнаем со временем.

О чем рассказывает сериал

История в новом проекте будет разворачиваться за тысячи лет до событий из книг писателя Джона Толкина и фильмов Питера Джексона по мотивам "Властелина колец". Сериал, события которого разворачиваются во Второй эпохе Средиземья, рассказывает историю создания колец и восхождения Саурона.

"Властелин колец: Кольца власти": смотрите трейлер