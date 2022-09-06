Можна сказати, що суперництво між Ілоном Маском і Джеффом Безосом, які змагаються у підкоренні космосу, підігрілося появою нового проєкту за мотивами Толкіна. Остання заява Маска про блокбастер "Володар перснів: Персні влади" навряд чи потішить Безоса, який очолює Amazon.

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Ілон Маск розкритикував серіал "Володар перснів: Персні влади"

Компанія Amazon оголосила, що прем'єру цього мегабюджетного фентезійного серіалу переглянули понад 25 мільйонів людей у ​​всьому світі. "Володар перснів: Персні влади" залучив понад 25 мільйонів глядачів у всьому світі в перший же день, побивши всі попередні рекорди й ставши найбільшою прем'єрою в історії Prime Video", – йдеться в повідомленні Amazon.

Маск, великий шанувальник наукової фантастики, є одним із мільйонів людей, які його дивилися. І щонайменше, що ми можемо сказати, це те, що мільярдеру зовсім не сподобалася версія, представлена ​​на екрані Amazon. 5 вересня він лаконічно у твітері заявив: "Толкін перевертається в труні".



Маск розкритикував новий серіал Amazon / Скриншот твіту

Відомо, що компанія витратила шалені кошти на створення цього серіалу, але його оцінили далеко не всі. Глядачі критикують акторську гру та затягнутий сюжет. Водночас критики хвалять атмосферу та декорації.

Наразі вийшло лише два перших епізоди, чим вразить серіал далі і якими будуть відгуки – дізнаємося згодом.

Про що розповідає серіал

Історія у новому проєкті розгортатиметься за тисячі років до подій з книг письменника Джона Толкіна і фільмів Пітера Джексона за мотивами "Володаря перснів". Серіал, події якого розгортаються у Другій епосі Середзем'я, розповідає історію створення перснів та сходження Саурона.

"Володар перснів: Персні влади": дивіться трейлер