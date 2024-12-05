В киноиндустрии подводят итоги года. Сервис для оценивания фильмов и сериалов IMDb обнародовал список актеров и актрис, которые стали самыми популярными в 2024, пишет 24 Канал.
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Рейтинг самых популярных знаменитостей возглавила американская актриса Сидни Суини. Она известна ролями в фильмах "Кто угодно, но не ты", "Проклятая дева", сериале "Эйфория".
Самым популярным актером по версии IMDb стал Глен Пауэлл, который сыграл с Сидни Суини в романтической комедии "Кто угодно, но не ты". Кроме того, он стал звездой фильма "Я не киллер".
Список самых популярных актеров 2024 года
- Сидни Суини ("Эйфория", "Кто угодно, но не ты", "Рассказ служанки")
- Элла Пернелл ("Фолаут", "Дом странных детей мисс Сапсан", "Черчилль")
- Кристин Милиоти ("Как я встретил вашу маму", "Черное зеркало", "Пингвин")
- Эйса Гонсалес ("Мистер и миссис Смит", "Форсаж: Хоббс и Шоу")
- Глен Пауэлл ("Люблю тебя ненавидеть", "Я не киллер", "Плохие парни")
- Барри Кеоган ("Солтберн, "Дюнкерк", "Гладиатор 2")
- Никола Кохлан ("Барби", "Бриджертоны")
- Ив Хьюсон ("Великолепная пара", "Уокер", "Больница Никербокер")
- Дафни Кин ("Логан", "Дэдпул и Росомаха")
- Ребекка Фергюсон ("Дюна", "Миссия невыполнима: Нация изгоев", "Доктор Сон").
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