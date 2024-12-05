В киноиндустрии подводят итоги года. Сервис для оценивания фильмов и сериалов IMDb обнародовал список актеров и актрис, которые стали самыми популярными в 2024, пишет 24 Канал.

К слову Разрушили все правила: 5 фильмов, которые изменили кинематограф

Рейтинг самых популярных знаменитостей возглавила американская актриса Сидни Суини. Она известна ролями в фильмах "Кто угодно, но не ты", "Проклятая дева", сериале "Эйфория".

Самым популярным актером по версии IMDb стал Глен Пауэлл, который сыграл с Сидни Суини в романтической комедии "Кто угодно, но не ты". Кроме того, он стал звездой фильма "Я не киллер".

Список самых популярных актеров 2024 года

Сидни Суини ("Эйфория", "Кто угодно, но не ты", "Рассказ служанки") Элла Пернелл ("Фолаут", "Дом странных детей мисс Сапсан", "Черчилль") Кристин Милиоти ("Как я встретил вашу маму", "Черное зеркало", "Пингвин") Эйса Гонсалес ("Мистер и миссис Смит", "Форсаж: Хоббс и Шоу") Глен Пауэлл ("Люблю тебя ненавидеть", "Я не киллер", "Плохие парни") Барри Кеоган ("Солтберн, "Дюнкерк", "Гладиатор 2") Никола Кохлан ("Барби", "Бриджертоны") Ив Хьюсон ("Великолепная пара", "Уокер", "Больница Никербокер") Дафни Кин ("Логан", "Дэдпул и Росомаха") Ребекка Фергюсон ("Дюна", "Миссия невыполнима: Нация изгоев", "Доктор Сон").

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