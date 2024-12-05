У кіноіндустрії підбивають підсумки року. Сервіс для оцінювання фільмів та серіалів IMDb оприлюднив список акторів й акторок, які стали найпопулярнішими у 2024, пише 24 Канал.
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Рейтинг найпопулярніших знаменитостей очолила американська акторка Сідні Свіні. Вона відома ролями у фільмах "Люблю тебе ненавидіти", "Проклята діва", серіалі "Ейфорія".
Найпопулярнішим актором за версією IMDb став Ґлен Пауелл, який зіграв з Сідні Свіні в романтичній комедії "Люблю тебе ненавидіти". Крім того, він став зіркою фільму "Найманий вбивця".
Список найпопулярніших акторів 2024 року
- Сідні Свіні ("Ейфорія", "Люблю тебе ненавидіти", "Оповідь служниці")
- Елла Пернелл ("Фолаут", "Дім дивних дітей міс Сапсан", "Черчилль")
- Крістін Міліоті ("Як я зустрів вашу маму", "Чорне дзеркало", "Пінгвін")
- Ейса Гонсалес ("Містер і місіс Сміт", "Форсаж: Гоббс та Шоу")
- Ґлен Пауелл ("Люблю тебе ненавидіти", "Найманий вбивця", "Погані хлопці")
- Баррі Кеоган ("Солтберн, "Дюнкерк", "Гладіатор 2")
- Нікола Кохлан ("Барбі", "Бріджертони")
- Ів Г'юсон ("Чудова пара", "Вокер", "Лікарня Нікербокер")
- Дафні Кін ("Лоґан", "Дедпул і Росомаха")
- Ребекка Фергюсон ("Дюна", "Місія нездійсненна: Нація ізгоїв", "Доктор Сон").
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