В список номинантов Золотого глобуса 2023 года попал индийский фильм, который снимали в Киеве

В список номинантов Золотого Глобуса 2023, обнародованный вчера, 12 декабря, попала лента RRR. Ее съемки частично прошли в Киеве до войны.

Индийский боевик режиссера Кодури Шрисайла Шри Раджамули снимали летом 2021 года. В сцене возле Мариинского дворца приняли участие 300 актеров, оркестр и более 50 танцовщиков. Съемки в Киеве продолжались 16 дней.

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Номинанта на Золотой глобус 2023 RRR снимали в Киеве

Премьера фильма в Индии состоялась в 2021 году. RRR стал самым дорогим фильмом в истории индийского кинематографа. Его бюджет составляет 72 миллиона долларов.

Организацией съемочного процесса в Киеве занималась украинская кинокомпания 435 FILMS. Хореографом на площадке стала украинка Елена Шоптенко, а вторым хореографом стал Макс Леонов. Украинскую локацию можно увидеть на 52-й минуте фильма.

RRR / Скриншоты из фильма

В картине изображены события 1920-х годов, когда двое революционеров Аллури Сита Рама Раджу и Комаран Бхим начинают борьбу за свою страну.

RRR: смотрите трейлер картины онлайн