Пусть обижается на меня, – Назар Заднепровский прокомментировал скандал с сериалом Горбунова

Украинский актер Назар Заднепровский, известный по франшизе "Бешеная свадьба" высказался о скандале с сериалом "Ингулец". Его должны были снять за 33 миллиона государственных средств, однако Горбунов недавно отказался от финансирования.

Заднепровский рассказал, что очень уважает Юру, однако считает, что в наше время следует снимать патриотическое кино. Он уверен, что шоумен совершил ошибку, принявшую участие в государственном художественном конкурсе, передает 24 Канал.

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Назар Заднепровский прокомментировал скандал с сериалом Горбунова

Известный украинский актер театра и кино Назар Заднепровский в интервью Олесе Бацман подчеркнул, что сегодня следует снимать развлекательный контент, но не за государственные средства.

"Очень болезненный для меня вопрос. Я очень люблю и уважаю Юрия Горбунова. Я очень благодарен ему за все, что он для меня сделал. Если в наше время выделять деньги на кино, то оно должен быть патриотическое. Целью Юрия и его команды было снять развлекательный, юмористический контент, чтобы поднять настроение народа", – сказал он.

Думаю, что сценарий был написан до 2022 года. Сейчас это тоже необходимо, но не за бюджетные средства. Это ошибка. Пусть обижается на меня. Куча спонсоров, друзей у него, которые его обожают и спокойно выделили бы миллионы. Не нужно было за эти 33 миллиона из бюджета браться. Сейчас действительно дроны нужны. Единственная ошибка, что бюджетные средства были взяты не на т. е. Нужен патриотический развлекательный контент, на не за государственные средства,

– прокомментировал Заднепровский.



Назар Заднепровский / Фото из соцсетей

Кстати, недавно Юрий Горбунов дал интервью Алине Доротюк и признал, что взять средства у государства на комедийный 24-серийный "Ингулец" действительно было ошибкой.

По сюжету "Ингульца", двое талантливых айтишников, Максим и Данило, бегут из фронтового Харькова и, по дороге во Львов, оказываются в Кировоградской области в пгт Ингулец, где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке Батя. Программистов записывают в местную самооборону и назначают дежурить на местный блокпост и время от времени работать на ферме. Многие украинцы считают, что сюжет "Ингульца" был слизан с российского "Жуки". Больше об этом читайте здесь.